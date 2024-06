Aree ex Cartiera, Saipem attende risposte da un anno 

La superficie di cui dispone non è più sufficiente e perciò Saipem, un anno fa, aveva richiesto alla Regione alcuni ettari nelle aree ex Cartiera. Da allora nessuna risposta. «Dopo anni di letargo - dichiara Salvatore Corrias, consigliere regionale di maggioranza - è stata attivata la giusta interlocuzione tra Saipem, Regione e Comune di Tortolì finalizzata a dare risconto alle istanze più volte avanzate». L’esponente del Pd rivendica i passi avanti verso l’obiettivo della multinazionale: «Sono fiducioso affinché le interlocuzioni possano avere esito favorevole a vantaggio dell’azienda, del territorio e del settore industriale. Ne va del futuro occupazionale dell’Ogliastra».

Lunedì i vertici regionali e territoriali della Cisl, Pierluigi Ledda e Michele Muggianu, hanno incontrato i manager di Intermare.

«Il rilancio di Saipem - dice Muggianu - che chiede ulteriori aree ad Arbatax per investire è un fatto molto positivo. Saipem rappresenta, per le sue attività tradizionali e per quelle legate alle rinnovabili, un player centrale per lo sviluppo. Occorre un immediato riscontro da parte della Regione. I nuovi investimenti comporteranno prospettive occupazionali per tutti i professionisti del settore, dagli ingegneri agli operai specializzati, a partire dai saldatori». (ro. se.)

