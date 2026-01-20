VaiOnline
Tortolì.
21 gennaio 2026 alle 00:32

Aree ex Cartiera, Regione indecisa 

Saipem attende ancora una risposta concreta dalla Regione sulla concessione di una decina di ettari delle aree ex Cartiera. Dall’assessorato regionale degli Enti locali fanno il punto della situazione: «C’è stato un incontro tra assessorato e sindaco di Tortolì per definire, in via amministrativa extragiudiziale, i contenziosi che si sono aperti attorno all’acquisizione dell’area in cui operava l’ex Cartiera. Questo al fine di consegnare quanto prima l’area, in esecuzione della delibera di Giunta regionale, al Comune di Tortolì affinché, mediante forma di evidenza pubblica, la assegni ai soggetti che ne faranno richiesta».

Intanto Stefano Vargiu è il re delle preferenze alle elezioni Rsu dell’Intermare indette dopo l’azzeramento delle rappresentanze. Candidato con Fim-Cisl, ne ha incassato 44. Si è fermato a 38 Pierpaolo Noce, anch’egli di Fim-Cisl, secondo più votato.

Al terzo posto l’esponente della Fiom-Cgil, Manuela Pirarba, con 12 preferenze, seguita da Gabriella Mucaria (10) e Ivan Pessiu (4), entrambi di Fim-Cisl. Cinque le schede nulle, due le bianche.

Il risultato è un plebiscito per la Cisl, con l’83,62 per cento dei voti. «Accogliamo con grande soddisfazione l’esito delle elezioni per la nuova Rsu in Saipem, che ha visto un chiaro successo della lista Cisl con quattro seggi su cinque. È un risultato importante. Il mandato ci affida una grande responsabilità: rappresentare al meglio gli interessi dei lavoratori Saipem», ha commentato il leader sindacale di Cisl Ogliastra, Michele Muggianu. (ro. se.)

