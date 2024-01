Aree ex Cartiera, Meloni chiede lumi alla Regione 

Ferretti e Saipem chiedono spazi nelle aree ex Cartiera. Invano, per ora. La grana dei terreni è stata sollevata da Cisl e Confindustria e sostenuta dal Comune. A stretto giro è intervenuto Rocco Meloni, vicepresidente del Consorzio industriale. «Il Consorzio industriale è l’unico ente in Ogliastra formalmente preposto allo sviluppo industriale dell’area di Baccasara e, pertanto, sollecitiamo la Regione affinché metta in esecuzione la delibera del 10 gennaio 2018, così da poter dare riscontro fattivo alle molteplici richieste di ampliamento industriale nelle aree ex Cartiera, unici terreni ancora disponibili e suscettibili di investimenti produttivi». Dopo l’inchiesta giudiziaria, che ha coinvolto il presidente del Consorzio, Franco Ammendola e il vice Meloni, ma del tutto estranea all’attività istituzionale dell’ente, il numero due del cda precisa: «Il Consorzio ha sostenuto e affiancato l’insediamento industriale nelle aree consortili sia della Ferretti, sia della Sanlorenzo fin dall’origine e sta seguendo il piano di ampliamento degli insediamenti. Siamo in piena sintonia di intenti con il Comune». Intanto, l’assessore regionale degli Enti locali, Aldo Salaris, ha convocato per mercoledì prossimo alle 11.30 a Cagliari, Saipem e Confindustria. (ro. se.)

