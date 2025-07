Aree ex Cartiera, la Regione diffida il Consorzio   

Aver sostituito il lucchetto e aver appeso il cartello di proprietà privata sul cancello dell’ex Cartiera è una procedura che in Regione non è stata gradita. Il Consorzio industriale ha proceduto all’immissione in possesso dei 35 ettari, facendo leva sulla sentenza del Consiglio di Stato, ma la direzione dell’assessorato agli Enti locali avverte Franco Ammendola. «Si diffida il Consorzio a rimuovere qualsivoglia sigillo o strumento di chiusura apposto che possa in qualche misura ostacolare e impedire il libero esercizio del bene da parte della Regione quale legittimo e a tutt’oggi unico proprietario, con riserva di promuovere ogni e più opportuna forma di tutela con le competenti autorità giudiziarie». Lo scrive Sabina Bullitta, direttrice del servizio, sulla nota trasmessa, al Consorzio, all’ufficio di Gabinetto della presidenza della Regione, all’Avvocatura regionale, al Comune di Tortolì e alla Provincia dell’Ogliastra. «Si precisa - aggiunge la dirigente - che se per un verso la sentenza del Consiglio di Stato non è ancora passata in giudicato, essendo tutt’ora suscettibile di impugnazione, per altro verso l’esecuzione delle medesima appare incompatibile con quanto disposto dalla delibera di Giunta che prevede la cessione del bene al Comune di Tortolì per essere poi da quest’ultimo messo a disposizione del Consorzio per le iniziative imprenditoriali». Per il 10 luglio in Assessorato è convocato un tavolo di confronto per definire la questione sotto il profilo tecnico-amministrativo. «Sarò presente», conferma Ammendola. (ro. se.)

