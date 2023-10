Aree ex cartiera, la Giunta vara la nuova viabilità 

Ciò che resta nelle aree ex cartiera è un deserto di macerie. Un cimitero industriale in 35 ettari a bocca di porto. Il nuovo passo per l'infrastrutturazione e urbanizzazione delle aree ex Cartiera passa dallo stralcio funzionale al progetto esecutivo per la riconversione produttiva deliberato nei giorni scorsi dalla giunta comunale per 3,5 milioni. Si prevede una nuova viabilità che colleghi i cantieri delle aziende nautiche e la banchina di riva del porto dove saranno realizzate le nuove linee di varo.

Per l'intero intervento previsto nel progetto esecutivo con la realizzazione dell’asse centrale alle aree ex Cartiera e due rotonde, una verso il porto e l'altra verso le aree dell’agglomerato industriale a sud-ovest, servono oltre 6 milioni. A disposizione ci sono ancora i famosi 4,6 milioni che però non bastano. Restano anche le bonifiche da fare. Il servizio è stato appaltato nei mesi scorsi a una ditta campana per 516 mila euro. «Al momento non esistono le condizioni per procedere con l’appalto dei lavori indicati nel progetto definitivo esecutivo poiché sono cambiati gli scenari a contorno delle aree ex cartiera» – si legge nella delibera. Il riferimento agli investimenti da parte dei due player mondiali della nautica che si sono insediati e alle scelte che l’Autorità di Sistema del Mare di Sardegna sta portando avanti nell’ambito portuale. «Questo è il primo passo per le opere di infrastrutturazione con una viabilità che sia adeguata ai nuovi scenari e alle esigenze delle aziende e di tutto il comparto», dice il sindaco Marcello Ladu. (f. me.)

