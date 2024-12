Aree ex Cartiera, altolà a Saipem 

Dieci ettari di aree ex Cartiera andranno a Saipem, ma quando non si sa. La procedura, che nelle scorse settimane sembrava avviata a facile chiusura, ha subito un rallentamento perché il Consorzio industriale ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che aveva annullato tutti gli atti emessi a giugno del 2023 dal cda presieduto da Franco Ammendola sull’esproprio dei 35 ettari. Per ora l’iter, di competenza della Regione, finisce in congelatore. Ad avvertire la Giunta Todde, che era pronta a deliberare la propria volontà politica, è stata l’avvocatura regionale, segnalando il contenzioso pendente a Roma.

L’intrigo

Dal vertice di metà ottobre era emerso un concetto chiaro: la richiesta avanzata da Saipem era da accogliere. La maggioranza regionale aveva pure dettato i tempi per chiudere l’accordo: nei successivi trenta giorni la Giunta Todde avrebbe dovuto mettere nero su bianco aspetti amministrativi, giuridici ed economici, deliberare gli atti necessari alla stipula del contratto di locazione tra l’assessorato agli Enti locali (proprietario dell’immobile di 35 ettari) e la Saipem, titolare dello stabilimento Intermare di Arbatax. Ma nei giorni scorsi, quando il fascicolo è approdato nell’anticamera della sala Giunta, è arrivato l’altolà dei legali della Regione. Il ricorso del Consorzio industriale è una mina vagante che, in caso di accoglimento, rischierebbe di far saltare il banco. «Il fatto che ci sia un contenzioso pendente al Consiglio di Stato - spiega Salvatore Corrias, consigliere regionale Pd che si era fatto portavoce della vertenza - sta allungando i tempi. Una volta che verrà chiarita la questione si andrà avanti verso la volontà politica già espressa che è quella di concedere la superficie richiesta a Saipem».

Conflitto istituzionale

L’assessorato agli Enti locali aveva già redatto l’istruttoria che al tavolo della Giunta sarebbe arrivata attraverso l’esposizione dell’assessore all’Industria, Emanuele Cani. Dieci ettari assegnati a Saipem per dieci anni: in sintesi è questa la volontà dell’Esecutivo. Ma tra la decisione politica e l’attuazione c’è di mezzo il ricorso del Consorzio industriale che, all’alba dell’estate 2023, aveva disposto l’occupazione d’urgenza per l’esproprio dei 35 ettari delle aree ex Cartiera. Subito era arrivata la diffida di Christian Solinas, poi il Tar aveva bocciato le intenzioni di Ammendola. Che ora si è rivolto al Consiglio di Stato.

