Aree di stoccaggio per le emergenze 

Il Comune individuerà due aree nel territorio comunale di Sinnai e nella borgata di Solanas per il potenziamento delle infrastrutture per la Protezione civile in ambito comunale. La decisione è stata decisa dal Consiglio comunale con voti unanimi dopo la presentazione dell’ordine del giorno da parte del sindaco Tarcisio Anedda e dell'assessore all’Urbanistica Franco Orrù.

Il provvedimento è finalizzato allo stoccaggio provvisorio e alla gestione in massima sicurezza dei materiali recuperati in occasione di eventi calamitosi, da realizzarsi mediante la predisposizione di aree di abbancamento attrezzata. Nel dibattito è intervenuto il consigliere di “Sinnai libera”, Aldo Lobina. Poi, il voto unanime.

«In caso di calamità – ha detto Anedda – non bisogna farsi trovare impreparati. Ed è quello che vogliamo fare».

A indicare le aree da acquisire da parte del Comune saranno gli uffici. (r. s.)

