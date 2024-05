Aree di crisi, Manca assicura: «Attenzione per i territori» 

L'assessora regionale al Lavoro Desirè Manca ha ribadito l’impegno a tutela di tutti gli ex dipendenti di Ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana energia S&B Olmedo, Sittel e Unilever dopo la firma sul verbale di accordo per gli ammortizzatori dei lavoratori e delle lavoratrici delle aree di crisi industriale complessa di Portovesme e Porto Torres, le cui risorse sono state ripartite dal Ministero venerdì scorso. «Massima attenzione e costante monitoraggio della vicenda che vede coinvolti i lavoratori delle ex aree industriali interessati da una procedura di licenziamento collettivo».

L’assessora ha assicurato inoltre che «per la parte che ci compete sono state poste in essere tutte le azioni di politiche attive necessarie a garantire la prosecuzione degli interventi come previsto in ragione dello stanziamento di 4milioni di euro. Ci stiamo impegnando a risolvere positivamente nel più breve tempo possibile le criticità che ancora impediscono a tutti i lavoratori di essere contrattualizzati e in quest'ottica offrire per la prima volta ai Comuni interessati la possibilità di usufruire di un supporto tecnico affinché possano procedere ad avviare quanto prima i cantieri utilizzando le risorse disponibili».

