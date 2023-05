Aree di crisi, gli assegni non arrivano 

«Gli importi della mobilità sono molto bassi, intorno ai 500 euro, se poi aggiungiamo che da gennaio questi lavoratori non vedono un soldo ecco servito il dramma sociale».

L’attesa

Anche quest’anno per i 500 lavoratori sardi inseriti nelle aree di crisi complessa di Portovesme e Porto Torres fanno i conti con una procedura burocratica che allunga i tempi a dismisura: l’ultimo assegno l’hanno ricevuto a gennaio ma ancora, pur sapendo che i fondi sono stati suddivisi tra le singole Regioni, gli assegni dell’annualità 2023 non si sono visti. «Assurdo che si continui a prendere con leggerezza un problema di sopravvivenza per così tante famiglie - dice Bruno Usai, della segreteria della Fiom Cgil del Sulcis - ogni anno si ripresenta lo stesso problema con ritardi di mesi e chi ci rimette sono sempre i lavoratori. Stiamo parlando di famiglie che attendo gli assegni ormai da quattro mesi e chissà quando vedranno questi soldi: sulla carta è tutto deliberato ma in realtà non hanno ancora ricevuto un euro».

L’incontro

Nei giorni scorsi, in un incontro con l’assessorato al Lavoro le organizzazioni sindacali hanno fatto presente che bisogna intervenire anche sugli importi. «Abbiamo chiesto che siano incrementati perché non è possibile andare avanti con queste cifre, per di più i soldi arrivano con ritardi assurdi, come quelli che stiamo registrando ora - dice Renato Tocco, segretario della Uilm del Sulcis - è impossibile mangiare, pagare le bollette e curarsi in questa situazione. Le istituzioni devono capire che dietro queste procedure ci sono persone, famiglie, invece ogni anno si ripresentano gli stessi ritardi». A quanto pare il decreto ministeriale c’è già ma mancherebbe il via libera della Corte dei Conti. E anche quando arriverà il visto contabile, la procedura non sarà conclusa perché dovrà essere aperto lo sportello informatico regionale in cui dovranno essere inseriti i nominativi dei lavoratori e poi tutto passerà all’Inps per la liquidazione delle somme. «Sappiamo che c’è una iter specifico ma è inaccettabile che ci siano questi ritardi - dice il segretario della Fsm Cisl del Sulcis Giuseppe Masala - È una situazione, non escludiamo una mobilitazione per sollecitare tempi più rapidi».