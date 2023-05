Aree di crisi complessa: «Subito i soldi agli operai» 

Per la mobilità delle aree di crisi complessa le organizzazioni sindacali hanno completato l’inserimento dei nominativi nel Sil, lo sportello per il Lavoro della Regione. «Ci auguriamo che a questo punto, completato l’inserimento la Regione possa accelerare l’iter il più possibile - dice Roberto Forresu, segretario regionale della Fiom Cgil - questi lavoratori non percepiscono nulla da gennaio, è una situazione drammatica». Si tratta di circa 500 lavoratori tra Portovesme e Porto Torres, il provvedimento è stato rinnovato, le risorse sono state divise tra regioni (9 milioni per la Sardegna) ma anche quest’anno i lavoratori devono fare i conti con un ritardo che ormai è arrivato a cinque mesi. «È una situazione insostenibile per tanti - sottolinea Renato Tocco, segretario Uilm del Sulcis - chiediamo alla Regione di accelerare i tempi affinché i soldi possano arrivare a destinazione al più presto». Fiom Cgil, Fsm Cisl. Uilm e Cub hanno inserito i nominativi degli avanti diritto, ora si attende il prossimo passaggio. «Ci auguriamo che si possano accorciare i tempi il più possibile», dice Giuseppe Masala, segretario Fsm Cisl del Sulcis. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA