Aree comunali, nessuna occupazione 

Assolti, il fatto non sussiste. In quattordici hanno affrontato il processo per aver arbitrariamente invaso, allo scopo di occupare, un terreno del Comune in via Verga dopo aver recintato l’area prospiciente alle loro villette con reti metalliche, siepi, alberi e piante ornamentali, passerelle con lastre in cemento. Ma ieri la giudice Serena Corrias ha assolto tutti, accogliendo così le richieste del pm Giuseppe Scarpa e dei difensori Rosaria Manconi e Francesco Campanelli.

La vicenda

Risale a poco meno di dieci anni fa ma nel 2017 fra i cittadini e gli amministratori comunali si era arrivati a un accordo. Lo aveva spiegato nel corso di un’udienza l’allora vicesindaca Giuseppina Uda, chiamata come testimone dal pm Scarpa. Una delibera di Giunta disponeva la volontà di concedere in comodato le aree comunali ai cittadini residenti in via Verga “i quali provvederanno a costituire un’apposita associazione con la quale il Comune stipulerà un contratto di concessione in comodato”. Quella delibera di Giunta, però, non aveva avuto seguito, a causa di qualche problema. I residenti nelle villette a schiera si erano resi disponibili a occuparsi della manutenzione di quelle aree, che erano invase da rifiuti e perfino da cani randagi e ratti. La situazione era stata segnalata al Comune, che aveva tentato di trovare una soluzione, autorizzando la concessione in comodato delle aree. Ma qualcosa aveva ostacolato la decisione dell’allora Giunta Tendas e i proprietari di quelle case avevano deciso di bonificare la zona. Nel frattempo alla Procura della Repubblica era arrivata una denuncia, con conseguenti accertamenti, poi sfociati in un processo.

Il processo

L’accusa era stata contestata a Anna Paola Corda, Antonio Manca (difesi dall’avvocata Manconi), Basilio Mura, Caterina Motzo, Angelo Cappellu, Maria Laura Porcu, Pietro Arca, Maria Grazia Zoccheddu, Pietro Marongiu, Francesco Manai, Maria Paola Trudu, Susanna Usai, Angelo Fodde, Imbenia Curcu (assistiti dall’avvocato Campanelli). I due difensori hanno sostenuto che i residenti avevano più volte segnalato quella situazione spiacevole e di essere intervenuti per evitare che animali randagi entrassero nei loro giardini. In molte circostanze si erano, perfino, verificati furti perché i giardini non erano dotati di alcuna protezione. Ragione per cui avevano deciso di sistemare in alcuni tratti reti metalliche amovibili.

Gli avvocati Manconi e Campanelli hanno poi prodotto gli atti del Comune che, successivamente, aveva concesso quelle aree ai residenti affinché si occupassero della manutenzione, così come proposto dai cittadini. Argomentazioni che avevano convinto il pm a chiedere l’assoluzione, poi la difesa. E ieri la giudice Corrias ha scagionato tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA