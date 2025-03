Aree cani e microchip, Comuni al lavoro  

A Sinnai è stata riaperta l'area cani di via Marconi, vicino al vecchio cimitero. Lo spazio era stato chiuso per poter eseguire interventi di manutenzione all’interno, ora ultimati. Da qui la decisione del Comune di rendere di nuovo accessibile la struttura, ricavata diversi anni fa in una zona completamente alberata.

Un’area di sgambamento è stata realizzata anche a Settimo San Pietro, in via Primo Maggio. La stessa Amministrazione si sta occupando in questo periodo anche dei cani randagi: nel 2004 per il ricovero dei amici a quattro zampe senza padrone, catturati nel territorio, sono stati spesi 104mila euro. Una cifra importante, ragion per cui Il Comune sta cercando di correre ai ripari: l’altro giorno a casa Dessì è stata proposta la microchippatura di tutti i cani. Da aprile, personale appositamente incaricato dal Municipio effettuerà specifici controlli nelle abitazioni del paese e dell’agro per verificare il rispetto della norma. ( r. s. )

