Aree camper all’anno zero 

Il turismo all’aria aperta aumenta ogni anno anche in provincia di Oristano, ma le aree di sosta comunali attrezzate per i camper sono pochissime. Le alternative sono due: raggiungere i campeggi, pagando, oppure posizionarsi dove non è consentito, rischiando la sanzione da parte della polizia locale sempre attenta a contrastare il campeggio abusivo. Nei prossimi mesi dovrebbe cambiare qualcosa, sei Comuni dell’Oristanese sono al lavoro per realizzare aree camper attrezzate, grazie a fondi regionali stanziati un anno fa.

L’accoglienza

«Purtroppo i Comuni non hanno ancora recepito l’importanza del turismo en plein air, quello itinerante presente tutto l’anno e sempre in crescita – sostiene Luigi Pambira, presidente dell’Associazione camperisti sardi - Abbiamo incontrato tanti sindaci per cercare di illustare l’importanza di realizzare aree sosta attrezzate con carico e scarico. Ma in tutta la provincia spazi simili restano pochissimi fra Fordongianus, Oristano e in qualche altra zona». Pambira sottolinea che «spesso i camperisti vengono visti come protagonisti di un turismo che non porta ricchezza e crea problemi. Ma non è così: i maleducati che sporcano il territorio ci possono essere ma è anche vero che tanti non hanno la scorta di viveri sui camper e quindi ci sono ricadute importanti per l’economia».

La novità

Sei Comuni lo scorso anno hanno partecipato al bando della Regione per la realizzazione di un sito dove permettere ai camper di sostare e utilizzare vari servizi tra cui la corrente elettrica e lo scarico delle acque. Sono Terralba, Mogoro, Samugheo, Zeddiani, Morgongiori e Santa Giusta. Alle prime cinque amministrazioni sono andati 50mila euro, 15mila invece a Santa Giusta dove l’area camper era già stata realizzata anni fa ma era in stato di abbandono. «I lavori di ristrutturazione sono terminati - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - Abbiamo ripristinato i macchinari e gli impianti, tra pochissimo ci sarà il taglio del nastro». Da Zeddiani il sindaco Claudio Pinna fa sapere che «a breve sarà affidata la progettazione dell’area che verrà realizzata all’ingresso del paese arrivando da Baratili». A Terralba l’area sorgerà nel prolungamento di via Porcella «rra non molto approveremo il progetto esecutivo» assicura il vicesindaco Andrea Grussu. In fase di progettazione anche l’area che sorgerà nella periferia di Mogoro, mentre a Morgongiori nascerà nella pineta Is Benas come ricorda il sindaco Paolo Pistis: «Siamo in attesa di avere l’ok dalla Regione per il trasferimento dell’uso civico che grava sull’area, poi potremo partire». A Samugheo l’area camper sorgerà in via Kennedy.

