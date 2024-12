Aree agricole, addio vincoli 

«Sanluri Stato non è Venezia e il ciclone Cleopatra non ha lasciato ferite aperte al punto da giustificare i rischi di alta pericolosità idraulica». Il sindaco di Sanluri, Alberto Urpi, con una delibera di Giunta ha incaricato professionisti esterni alla stesura di un progetto finalizzato ad abbassare le restrizioni edilizie della borgata ingessate da Cleopatra. «Quando si tratta di difendere l’agricoltura – prosegue Urpi – o di sostenere l’importanza di vivere la campagna tutti siamo pronti a schierarci dalla loro parte. Le parole non bastano, servono azioni concrete. In questi caso, ai nostri lavoratori dei campi, stiamo vietando persino di realizzare un mini impianto fotovoltaico sulla loro stalla o anche allargare la casa di una stanza in più, pur avendo a disposizione 20 ettari di superficie».

Campagne abitate

A Sanluri Stato, undici anni dopo l’alluvione Cleopatra, è come se il tempo dell’edilizia abitativa si fosse fermato: nessuna nuova costruzione e neppure una piccola modifica al caseggiato storico. «L’obiettivo – ricorda Urpi – non è eliminare il vincolo idrogeologico, semplicemente abbassare il limite alle costruzioni. La scelta è supportata dal fatto che in questi anni non si sono verificate situazioni di case sommerse dall’acqua, di animali morti, di feriti e ancora meno di sfollati. I danni hanno sempre interessato i campi coltivati, danneggiando il raccolto. Proprio per questo è possibile ridurre il vincolo di pericolosità molta alta». Una restrizione che ingessa un’ampia zona dove vi sono costruzioni strumentali e abitative. «All’epoca di Cleopatra – aggiunge Urpi – la Regione non fece uno studio approfondito, ma si limitò alla perimetrazione dell’area inserito poi nella cartografia regionale. Ora i professionisti del settore si occuperanno di studiare e valutare i pericolo reali, nel rispetto della sicurezza e nell’interesse dei lavoratori dei campi».

Il progetto

«La modifica al Piano urbanistico ormai obsoleto – racconta il vicesindaco, Paolo Usai - e l’adeguamento al Pai, sono stati già avviati. Nei giorni scorsi, abbiamo dato l’incarico anche per il caso specifico di Sanluri Stato. Una necessità dettata dalla pressante richiesta dei cittadini. I primi passi sono stati le interlocuzioni con il competente ufficio della Regione al fine di poter trovare soluzioni sulla rimozione del vincolo». Usai ricorda che «a sostegno della fattibilità ci sono precedenti studi di geologici ed ingegneri idraulici che si sono espressi a favore all’edificabilità della zona. La precauzione potrebbe essere la costruzione che non poggi direttamente sulla terra. Ma questa è un’altra procedura che il Comune dovrà verificare prima della concessione edilizia».

