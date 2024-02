Aree a rischio  idraulico: consultazione  

Quali sono le aree della città a rischio idraulico, cioè quelle che in caso di piogge abbondanti possono creare pericoli ai cittadini?

Il Comune vuole saperlo e per questo, come prevede la legge, ha indetto la Conferenza operativa, che sostanzialmente apre «la fase di partecipazione e osservazione sulla “Proposta di modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico”. Gli atti sono depositati, a disposizione del pubblico, negli uffici del Servizio Pianificazione strategica e Territoriale, in via Nazario Sauro 23, e sono consultabili previa richiesta di appuntamento al numero telefonico 070.6778640 oppure all’indirizzo email pianificazione.territorio@comune.cagliari.it .

