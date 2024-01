Area verde e zona per cani in via Cuoco 

Un nuovo spazio verde e una nuova area cani a Pirri. In via Cuoco è stata aperta al pubblico un’area verde di circa 2.400 metri quadri.L’intervento è ricompreso nel piano di riqualificazione di nove aree verdi nei quartieri della città, con lo scopo di recuperare spazi da destinare all’uso della collettività (aree giochi per bambini, aree fitness, aree cani).

«L’area verde di via Cuoco è nuovamente utilizzabile dai cittadini, sia nell’area giochi, sia nell’area parcheggi, sia nell’area cani», dice il sindaco Paolo Truzzu. «L’intervento in via Cuoco ha visto la realizzazione di una nuova area giochi per bambini, con pavimentazione anti-trauma e la realizzazione di 15 nuovi parcheggi con pavimentazione in autobloccanti», ha spiegato il vice sindaco e assessore del Verde Giorgio Angius. «Per quanto riguarda l’area cani, questa è stata raddoppiata, recuperando un parcheggio abusivo, e divisa in due aree. Tutta l’area è stata finalmente dotata di impianto di irrigazione, prima assente, di tre fontanelle e di due pannelli fotovoltaici che alimenteranno due nuovi punti luce».

Ora ci sarebbe da mettere mano all’area cani di viale Buoncammino, a due passi dalla passeggiata appena rifatta. La zona, completamente al buio, è in balia di disperati e tossicodipendenti che abbandonano siringhe e rifiuti negli spazi riservati agli animali.

