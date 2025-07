Area verde di viale Sant’Ignazio, ok alla riqualificazione 

Sei mesi per il progetto definitivo, e poi via alla riqualificazione dell'area verde tra viale Sant’Ignazio, via Don Bosco e viale Merello. Firmato l'accordo di programma tra Comune, Università e Regione, che prevede un finanziamento di 2,2 milioni di euro. Soddisfatto il sindaco Massimo Zedda: «Avviamo un progetto strategico per Cagliari».

Un altro tassello verso la rigenerazione urbana e ambientale del centro storico è stato dunque aggiunto ieri sera con la firma ufficiale dell’accordo di programma per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area verde tra il polo universitario di viale Fra Ignazio, via Don Bosco e viale Merello. Alla cerimonia a Villa Devoto c’erano il sindaco, il rettore dell’Università Francesco Mola, la presidente della Regione Alessandra Todde e le assessore comunale e regionale Luisa Giua Marassi e Rosanna Laconi.

L’intesa nasce grazie a un finanziamento straordinario di 2,2 milioni di euro regionali per trasformare una vasta zona verde, in parte degradata, in un nuovo parco urbano integrato, connesso al tessuto cittadino e al sistema di beni culturali e naturali dell’area. «Si tratta non solo di restituire decoro e sicurezza a un’area di grande valore paesaggistico e storico», fa notare Zedda, «ma anche di riconnettere spazi urbani, naturali e universitari in un unico grande polmone verde aperto a tutti».

Il progetto di Comune, Ateneo e Regione prevede un parco urbano continuo che unirà l’Orto dei Cappuccini, i giardini universitari e le aree oggi comprese, la realizzazione di un corridoio verde che superi le attuali cesure tra viale Merello e viale Sant’Ignazio e la valorizzazione del patrimonio archeologico e la connessione tra Orto botanico e Anfiteatro romano. Poi la riqualificazione degli spazi universitari, in coerenza con il piano di riorganizzazione del Campus Sant’Ignazio, e il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dell’area, oggi in parte abbandonata.

Entro 180 giorni sarà predisposto un progetto definitivo con un quadro economico aggiornato. Il Comune, soggetto attuatore, avvierà quanto prima i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione, mentre la Regione presiederà un tavolo di coordinamento e un collegio di vigilanza. L’obiettivo è completare l’intervento entro 36 mesi.

