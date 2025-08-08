VaiOnline
Monserrato.
09 agosto 2025 alle 00:19

Area verde da riqualificare, c’è il via libera al progetto 

Dopo l'inaugurazione di lunedì scorso del nuovo Parco della Salle, c’è già un’altra area verde da riqualificare nei piani dell’amministrazione. In Giunta è stato approvato il progetto esecutivo per trasformare la zona incolta tra via Capo Comino e via Decio Mure in uno spazio verde attrezzato, con l’obiettivo di renderlo un punto di aggregazione per sportivi e famiglie residenti nel quartiere.

Nel progetto sono previsti percorsi pedonali, un campo di calcetto in erba sintetica, una palestra all’aperto con attrezzature fitness, un’area giochi per bambini con pavimentazione antitrauma, panchine e fontanella, zone relax e picnic e nuove alberature e arbusti tipici della macchia mediterranea. Un progetto completamente inclusivo e privo di barriere architettoniche.

Nei prossimi mesi sarà predisposta la gara d’appalto, ultimo step burocratico prima dell’inizio dell’intervento. Una volta individuata l’impresa, i lavori sono stimati in 150 giorni, dalla bonifica iniziale alla posa dei giochi, passando per l’installazione degli impianti e le piantumazioni. Il nuovo parco di quartiere costerà 400 mila euro, e sarà l’ennesima area degradata riqualificata grazie ai programmi integrati di riordino urbano “Più Monserrato”, partiti fin dal 2018 dopo la partecipazione a un bando regionale.

