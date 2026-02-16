Area verde ad Ateneo, il maltempo fa slittare la consegna dei lavori 

Un nuovo slittamento, al 31 marzo, per la scadenza dei lavori nella nuova area verde ad Ateneo, tra via Madrid, via Stoccolma, via Atene e via Lisbona. La data è stata definita in questi giorni.

«La proroga dei lavori non è stata una scelta discrezionale, ma una necessità tecnica legata alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse degli ultimi mesi, che hanno impedito di proseguire regolarmente alcune lavorazioni all’aperto», spiega l’assessora al Verde pubblico Roberta Argiolas. «A oggi sono state completate le principali opere di sistemazione dell’area verde e dell’area fitness, con l’installazione del tappeto antitrauma e delle attrezzature; sono in corso le lavorazioni relative ai camminamenti e agli impianti, cui seguirà la messa a dimora del verde. L’obiettivo è consegnare ai cittadini un parco realizzato a regola d’arte, anche se questo comporta ancora qualche settimana di attesa». Qui prima c’era solo qualche gioco fatiscente e auto in sosta. I lavori erano iniziati ad aprile dello scorso anno, a un costo di 70 mila euro, a cui, dopo una proroga, furono aggiunti altri 60 mila. «La riqualificazione dell’area verde per noi rappresenta un intervento di grande valore. Vogliamo restituire alla comunità uno spazio di incontro, benessere e socialità, pensato per le famiglie, i bambini, tutti i cittadini. Sappiamo quanto il quartiere attenda questo spazio e faremo il possibile per restituirlo alla comunità nel più breve tempo possibile, garantendo qualità e sicurezza».

