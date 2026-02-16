VaiOnline
Sestu.
17 febbraio 2026 alle 00:49

Area verde ad Ateneo, il maltempo fa slittare la consegna dei lavori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un nuovo slittamento, al 31 marzo, per la scadenza dei lavori nella nuova area verde ad Ateneo, tra via Madrid, via Stoccolma, via Atene e via Lisbona. La data è stata definita in questi giorni.

«La proroga dei lavori non è stata una scelta discrezionale, ma una necessità tecnica legata alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse degli ultimi mesi, che hanno impedito di proseguire regolarmente alcune lavorazioni all’aperto», spiega l’assessora al Verde pubblico Roberta Argiolas. «A oggi sono state completate le principali opere di sistemazione dell’area verde e dell’area fitness, con l’installazione del tappeto antitrauma e delle attrezzature; sono in corso le lavorazioni relative ai camminamenti e agli impianti, cui seguirà la messa a dimora del verde. L’obiettivo è consegnare ai cittadini un parco realizzato a regola d’arte, anche se questo comporta ancora qualche settimana di attesa». Qui prima c’era solo qualche gioco fatiscente e auto in sosta. I lavori erano iniziati ad aprile dello scorso anno, a un costo di 70 mila euro, a cui, dopo una proroga, furono aggiunti altri 60 mila. «La riqualificazione dell’area verde per noi rappresenta un intervento di grande valore. Vogliamo restituire alla comunità uno spazio di incontro, benessere e socialità, pensato per le famiglie, i bambini, tutti i cittadini. Sappiamo quanto il quartiere attenda questo spazio e faremo il possibile per restituirlo alla comunità nel più breve tempo possibile, garantendo qualità e sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 