Area, stangata Imu da 418mila euro 

Il Comune batte cassa ad Area e chiede 418 mila euro di Imu. Ma dopo una prima sentenza a favore della municipalità di Carbonia, l’azienda regionale edilizia abitativa non ci sta a fa ricorso in appello alimentando così un dissidio legale che getta un velo sui rinnovati rapporti istituzionali fra i due enti pubblici. La vicenda risale al 2023 quando, basandosi su un decreto del ministero delle Infrastrutture, nel 2023 il Comune ha chiesto 418 mila euro di Imu per l’annualità 2018. È prevista l’esclusione dalle fattispecie di esenzione totale Imu dei fabbricati diversi da quelli a civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Ma l’onere della dimostrazione tocca ad Area (che a Carbonia ha oltre 2500 appartamenti, o a canone popolare o concordato) ed è così che il Comune ha vinto il primo round presso la Corte di giustizia tributaria di Cagliari.

Il ricorso

Di recente nella posta elettronica del Comune è apparsa invece una comunicazione di Area: ha presentato ricorso in appello e quel punto al Comune non è rimasto che attrezzarsi per quello che sarà il secondo round. Atto dovuto, ma la dirigenza Area inizia a masticare amaro: «Questione nazionale – analizza l’amministratore regionale di Area Matteo Sestu – ci si chiede di dimostrare che i nostri immobili siano adibiti ad alloggi sociali, per noi non è agevole ma è del tutto evidente che li usiamo per famiglie in difficoltà, che spesso pagano canoni molto bassi, con i quali Area garantisce le manutenzioni».

Gli immobili

Matteo Sestu non nasconde perplessità: «Più soldi chiedono i Comuni, minori manutenzioni possiamo effettuare: Cagliari e Sassari non ci hanno chiesto nulla e ci sono interlocuzioni in corso con la Regionale per risolvere la questione con Anci». Ma ora la parola ai giudici: «Da quando mi sono insediato sono tante le collaborazioni, anche con Carbonia con cui ci siamo impegnati per il passaggio di terreni – conclude Sestu – ma la continua richiesta di risorse non agevola questi percorsi collaborativi e rischiano di pagarne le conseguenze gli inquilini». In primo grado aveva però vinto il Comune. «Erano prevalse alcune posizioni, in particolare – scrive l’ente – l’individuazione dei requisiti previsti dal Ministero per la corretta classificazione dei fabbricati intesi come alloggi sociali, l’esclusione dalle fattispecie di esenzione Imu dei fabbricati diversi da quelli destinati ad alloggi sociali, e l’applicazione di questa esenzione ai soli fabbricati che abbiano quelle caratteristiche previste». Sarà battaglia legale.

