Area sportiva, offerte da 77 aziende  

Nel primo caso l’importo complessivo del finanziamento per la creazione di nuovi impianti all’aperto è di 900mila euro. Si parte da una base d’asta di 724mila euro soggetta a ribasso. Saranno realizzati due campi da padel, tipo Italgreen (uno dei quali coperto da una tensostruttura parzialmente amovibile), una pista da pattinaggio a rotelle, un campo per il beach volley e uno per il beach tennis, aree dedicate e attrezzate per attività fisica, spazio giochi e dog parking. L’impresa avrà 270 giorni per completare il cantiere. E in Comune sono arrivate 37 proposte che adesso verranno esaminate per poi passare all'aggiudicazione.

Due i lotti da appaltare per la realizzazione della nuova cittadella sportiva di Torangius. Nei giorni scorsi si è chiusa l’indagine di mercato avviata dal Comune alla ricerca di cinque operatori economici da invitare a ciascuna delle due gare previste. In tutto sono 77 le imprese interessate ai lavori.

Dieci giorni esatti per aggiudicare i lavori e non rischiare di gettare all’aria un milione e mezzo di finanziamenti pubblici. Saranno settimane di fuoco per gli uffici comunali, in vista degli obiettivi fissati per venerdì 31 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dieci giorni esatti per aggiudicare i lavori e non rischiare di gettare all’aria un milione e mezzo di finanziamenti pubblici. Saranno settimane di fuoco per gli uffici comunali, in vista degli obiettivi fissati per venerdì 31 dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Due i lotti da appaltare per la realizzazione della nuova cittadella sportiva di Torangius. Nei giorni scorsi si è chiusa l’indagine di mercato avviata dal Comune alla ricerca di cinque operatori economici da invitare a ciascuna delle due gare previste. In tutto sono 77 le imprese interessate ai lavori.

Primo lotto

Nel primo caso l’importo complessivo del finanziamento per la creazione di nuovi impianti all’aperto è di 900mila euro. Si parte da una base d’asta di 724mila euro soggetta a ribasso. Saranno realizzati due campi da padel, tipo Italgreen (uno dei quali coperto da una tensostruttura parzialmente amovibile), una pista da pattinaggio a rotelle, un campo per il beach volley e uno per il beach tennis, aree dedicate e attrezzate per attività fisica, spazio giochi e dog parking. L’impresa avrà 270 giorni per completare il cantiere. E in Comune sono arrivate 37 proposte che adesso verranno esaminate per poi passare all'aggiudicazione.

Secondo lotto

Il secondo lotto, per un importo pari a 600mila euro, prevede la riqualificazione delle strutture esistenti. La gara, in questo caso, partirà da una base d’asta di 440mila euro. In 180 giorni di lavoro gli operai dovranno riqualificare il campo da calcio a 5, quello da basket, i campi da tennis e i relativi spogliatoi. In questo caso sono 40 le richieste per avere i lavori.

I tempi

L’indagine di mercato per la selezione delle ditte da invitare alla procedura era partita lo scorso 8 marzo: i requisiti sono imposti dal Pnrr e puntano alla salvaguardia delle pari opportunità di genere e all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

In caso di aggiudicazione, i concorrenti dovranno garantire una quota pari almeno al 30% delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto (se superano le tre unità) a occupati di età pari o inferiore ai 35 anni. Il 20% dei nuovi assunti (se si superano le 5 unità) dovrà essere di genere femminile. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata