Area sportiva, corsa contro il tempo  

Per non rischiare di perdere il treno dei finanziamenti, però, è fondamentale rispettare il rigido cronoprogramma. Il prossimo passo, dopo la nomina del responsabile unico del procedimento Sara Angius e della struttura che dovrà supportarla nell’incarico, è l’ottenimento del parere del Coni.

In ballo ci sono in totale un milione e 500mila euro messi a disposizione dall’Unione Europea nell’ambito della missione 5 “Sport e Inclusione”: 600mila saranno utilizzati per la riqualificazione degli impianti esistenti, i restanti 900mila serviranno per la realizzazione di nuovi impianti outdoor.

La partita più importante si gioca contro il tempo. A poco più di un mese dalla scadenza fissata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone l’aggiudicazione dei lavori entro il prossimo 31 marzo, il Comune accelera per restituire al quartiere di Torangius quella cittadella sportiva da anni in balia di vandali, erbacce e rifiuti.

La cifra

Parola al Coni

Il giudizio in «linea tecnica sportiva» è obbligatorio su tutti i progetti di costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti ed è un requisito indispensabile per ottenere qualunque omologazione da parte delle competenti federazioni.

La lunga attesa

Le aspettative sono altissime nel popoloso quartiere oristanese dove da anni le strutture versano in uno stato di totale abbandono. L’area aveva visto la luce negli anni Ottanta, qualche anno più tardi era stata realizzata la palestra polifunzionale, ma per i servizi come spogliatoio e impianti di illuminazione si era dovuto attendere fino agli anni Duemila.

Da tempo la cittadella sportiva sembra finita nel dimenticatoio. La svolta con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza: presto a Torangius sarà possibile praticare anche nuove discipline.

Le novità

Il primo lotto di lavori, infatti, prevede la realizzazione di nuovi impianti outdoor: una pista da pattinaggio, un campo da padel e perfino una parete da arrampicata. Sarà lo studio tecnico dei Andrea Tronci, a capo di un raggruppamento temporaneo di professionisti, ad occuparsi della progettazione e della direzione dei lavori. La sua offerta, con un ribasso del 57,3% sull’importo a base di gara, è risultata la più vantaggiosa tra le sei invitate alla procedura di affidamento.

La manutenzione

Nuova vita anche per gli impianti già esistenti. I campi da calcio, da tennis e da basket, che oggi versano in uno stato di degrado, saranno sottoposti ad un profondo restyling.

La progettazione di fattibilità tecnico-economica, quella definitiva esecutiva, il coordinamento della sicurezza e la direzione lavori erano stati affidati lo scorso novembre al raggruppamento temporaneo di professionisti composto da Emanuele Tendas e Valentino Demurtas. I lavori dovranno concludersi entro marzo 2026.

