Area sportiva, Comune diffidato 

Il lucchetto all’ingresso del cancello del campo sportivo “conteso” non è bastato. La ditta incaricata dal Comune per effettuare i lavori è entrata con i propri mezzi nell’area di Silì e subito è scoppiato il caos. Quella parte di impianto infatti risulta ancora di proprietà di Alessandro e Antonella Fiori, l’amministrazione comunale non ha mai perfezionato l’esproprio ma rivendica la proprietà dell’intero campo e la possibilità di effettuare gli interventi con i fondi del Pnrr (che altrimenti rischiano di andare persi). I fratelli Fiori, assistiti dall’avvocato Giovanni Cau, hanno già inviato una diffida negli uffici di Palazzo Scolopi e stanno valutando di presentare una segnalazione alla procura.

Il blitz

«I miei assistiti due giorni fa hanno visto che il lucchetto era stato forzato e che all’interno del terreno c’erano mezzi al lavoro – spiega il legale – hanno chiesto persino l’intervento dei carabinieri, avvisando anche gli amministratori». Per i fratelli Fiori si tratta di una situazione paradossale, emersa un anno fa quando si erano visti recapitare una multa per non aver ripulito l’area dalle erbacce (secondo quanto prevede la normativa antincendio). Dalle verifiche della polizia locale quella parte dell’impianto sportivo era accatasta ancora a nome della famiglia Fiori. «È paradossale che il Comune un anno fa abbia sanzionato i miei clienti come proprietari inadempienti e oggi entri in quel terreno come se fosse pubblico – fa notare l’avvocato Cau - Il Comune non ha mai perfezionato la pratica di esproprio, non solo non ha mai pagato quanto dovuto ai fratelli Fiori ma non ha nemmeno registrato l’area tra i propri immobili».

Il pasticcio

E così ci si trova davanti a un vero pasticcio che rischia di avere pesanti conseguenze. «Dall’anno scorso siamo in attesa di una convocazione da parte del Comune per un confronto – aggiunge Giovanni Cau – e per arrivare a un accordo economico per quell’esproprio. Ma non abbiamo più saputo nulla, salvo trovare i mezzi della ditta in quella parte del terreno che risulta privata». Il legale ha già inviato la diffida al Comune affinché venga liberato al più presto il terreno e siano portate via le ruspe. A Palazzo degli Scolopi intanto la questione è bene nota. «Il responsabile del procedimento mi ha detto che quell’area è comunale e i lavori possono procedere – ha spiegato l’assessore allo Sport Tonio Franceschi – in ogni caso la questione sarà affrontata subito in Comune, è necessario definirla al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA