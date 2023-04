«Area sport al posto delle Medie» 

Si tratta della prima tranche di lavori, finanziata con 705mila euro nell’ambito del Piano operativo ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020)”. Per completare il progetto, redatto dall’architetto Simona Greganti, saranno necessari ulteriori 634.750 euro, per i quali il Comune ha già presentato richiesta alla Regione.

L’addio alla vecchia scuola media “Grazia Deledda” è sempre più vicino. A breve le ruspe accenderanno i motori nel quartiere Sacro Cuore: manca solo un nullaosta dalla Regione, ma intanto la Giunta comunale ha dato il via libera alla proposta di aggiudicazione del primo lotto di lavori. E nel futuro dell’area, al posto di cattedre e banchi, ci potrebbe essere una struttura sportiva a servizio del Campo di atletica Sinis-Nurra.

I lavori

Quattro operatori economici avevano partecipato all’indagine di mercato avviata dal settore Lavori pubblici: con un ribasso d’asta del 24,98% sull’importo a base d’asta di 499.672 euro, la ditta Pellicano Verde di Potenza si è aggiudicata l’appalto che prevede la demolizione della porzione di stabile che ospitava al primo piano la presidenza, la bidelleria e tre uffici; al secondo le aule di scienze e musica, l’archivio e la biblioteca. Contestualmente si procederà con la rimozione, il trattamento, l’impacchettamento e il trasporto in discarica di tutti i materiali contenenti cemento amianto.

A caccia di soldi

Si tratta della prima tranche di lavori, finanziata con 705mila euro nell’ambito del Piano operativo ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020)”. Per completare il progetto, redatto dall’architetto Simona Greganti, saranno necessari ulteriori 634.750 euro, per i quali il Comune ha già presentato richiesta alla Regione.

Si volta definitivamente pagina nel rione “Corea”, dopo l’improvvisa chiusura dell’istituto scolastico nel novembre del 2020 per gravi problemi strutturali. Per studenti, professori e personale l’inizio di un esilio terminato nel gennaio del 2022 con i definitivo trasferimento nei rinnovati locali del Frassinetti.

La proposta

Ma cosa sorgerà dalle ceneri della Grazia Deledda? L’assessore allo Sport Antonio Franceschi ha un’idea chiara che ha già condiviso con i suoi colleghi di Giunta: «Mi piacerebbe che in quell’area sorgesse una struttura a servizio del Campo Coni».Una valutazione che risponde a precise esigenze. «Entro i primi di maggio avremo l’omologazione della pista di atletica e se vogliamo candidarci ad ospitare meeting internazionali, dobbiamo garantire strutture adeguate. La preparazione degli agonisti è cambiato rispetto a trent’anni fa», prosegue l’esponente della Giunta.

L’ipotesi

L’idea di Franceschi è di realizzare una palestra attrezzi a servizio degli atleti (ma anche degli studenti del vicino l iceo Scientifico sportivo) una sala stampa e una sala doping, obbligatoria per manifestazioni di un certo livello. «E poi l’ideale sarebbe avere una foresteria, per permettere ai big dell’atletica di sfruttare il nostro clima mite per gli allenamenti invernali», aggiunge. Per ora solo ambizioni, nel frattempo si lavora sulle carenze (reali): il Comune ha già chiesto alcuni preventivi per dotare l’impianto dell’attrezzatura ancora mancante, come la gabbia per il lancio del giavellotto. L’obiettivo è rilanciare il Campo Coni, culla di campioni olimpici oggi come ieri.

