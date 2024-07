Area sosta per Calici in tonnara  

Ultime ore di preparativi per la rassegna Calici in Tonnara che questa sera e domani trasformerà Portoscuso nella capitale del vino sardo. Quest’anno hanno aderito, infatti, ben 29 cantine che per due giorni troveranno casa nel’antica Tonnara di Su Pranu, vero e proprio gioiello che racconta il passato dell’antica tradizione della pesca del tonno. Sono attese migliaia di persone dunque gli organizzatori hanno vagliato un programma dettagliato per fare in modo che la kermesse proceda nella massima serenità e sicurezza. Trovare parcheggio senza intasare la zona della tonnara sarà reso più facile dall’individuazione di un’area dedicata grazie alla collaborazione con il Comune di Portoscuso. L’area, conosciuta come “Campo bianco”, dista solo dieci minuti a piedi dal sito di Su Pranu ma, per chi lo desidera, sarà anche messo a disposizione un servizio navetta. Cartelli e segnaletica dedicata renderanno semplicissimo raggiungere l’antica tonnara. (a. pa.)

