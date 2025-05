Area: «Sì all’assegnazione degli alloggi “imperfetti”» 

Solo a Carbonia sono non meno di una cinquantina, e poco più di 30 a Iglesias: si tratta delle case di risulta che Area fa enorme fatica a riassegnare, ma una scelta strategica adottata pochi giorni fa dall’Azienda regionale edilizia abitativa potrebbe sbloccare una situazione inchiodata da oltre venti anni.

Area ha, infatti, deciso di proporre ai candidati iscritti nelle graduatorie delle case popolari di accettare di entrare in alloggi benchè non siano in perfette condizioni. Alloggi che Area fatica a rimettere in sesto e a riassegnare dopo che sono state liberate per svariati motivi dai precedenti inquilini. La delibera di Area riguarda tutta la Sardegna ma incide in modo particolare a Carbonia e Sulcis dove vanta ben 4.000 unità immobiliari. Nella sola Carbonia sono 249 le persone in graduatoria. «Si prende serenamente atto – afferma l’amministratore regionale di Area Matteo Sestu – che molti appartamenti sono vuoti: per alcuni servono 20-25 mila euro di interventi, in altri con impianti elettrici o idrici vecchi ma ancora a norma oppure imperfezioni nella pavimentazione o negli infissi si può procedere all’assegnazione nello stato in cui si trovano: chi non dovesse accettare non perderà le posizioni acquisite in graduatoria». In questo modo Area cerca di ridurre anche il mai contenuto fenomeno delle occupazioni abusive delle case sfitte. Inoltre, conclude, «lavoreremo allo studio di un regolamento per sgravare dall’affitto le eventuali migliorie apportate dagli inquilini».

