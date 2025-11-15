Area sblocca gli appartamenti sfitti 

Alcuni sono rimasti chiusi per un decennio: Area non guadagnava dagli affitti e le tante famiglie in attesa di alloggio nel Sulcis Iglesiente si sono dannate per cercare casa in altro modo. Anche, in certi casi, cedendo all’illegale tentazione di occupare abusivamente appartamenti pubblici sfitti. Ma da qualche settimana qualcosa è cambiato.

La svolta

L’Azienda regionale edilizia abitativa ha iniziato a dare una svolta reale a una situazione ingessata da troppo tempo: ha cioè cominciato ad assegnare alle famiglie in graduatoria alloggi in condizioni non perfette ma alle cui manutenzioni provvederanno, per contratto, i nuovi inquilini. Si tratta di sistemare infissi, pavimentazioni, piccoli impianti: interventi che ad Area sarebbero costati decine di migliaia di euro. I numeri di questa operazione annunciata in primavera, di concerto con i Comuni, iniziano ad essere interessanti: 56 appartamenti già dati e quindi occupati dai nuovi aventi diritto, oppure assegnati ai futuri inquilini già in possesso delle chiavi ma non ancora insediatisi per la necessità di definire dei dettagli. L’operazione di Area assume dei riflessi positivi sotto vari aspetti: «Ci consente di consegnare case che necessitavano di manutenzioni che noi non eravamo ancora in grado di effettuare – spiega il direttore generale Matteo Sestu – alleggerisce le graduatorie di attesa per le case popolari e riduce il numero di alloggi che rischiano potenzialmente di finire nel mirino degli abusivi».

Gli alloggi

Ora parlano in numeri: dieci appartamenti sono stati assegnati a Carbonia: di questi, sette sono già stati occupati dagli inquilini che hanno sottoscritto un contrato con cui si assumono l’onere di eseguire piccoli-medi interventi di riparazione. A Carbonia (dove Area è titolare di circa 2100 appartamenti, che arrivano a 3700 in tutto il Sulcis Iglesiente), le case assegnate si trovano fra via Dalmazia, via Sanzio, Cortoghiana, corso Iglesias. Alcuni appartamenti colpiti da danni pesanti (ad esempio incendi) continuano anche da oltre dieci anni a rimanere esclusi dal computo delle case da assegnare col nuovo sistema, perché si tratterebbe di manutenzioni straordinarie impossibili da richiedere ai candidati inquilini. Numeri leggermente superiori ad Iglesias: 14. E simile situazione a Portoscuso : 7 appartamenti già materialmente presi in consegna e altri 3 lo saranno al più presto. Seguono (in totale circa 20, di cui dieci già con i nuovi inquilini) Sant’Antioco , San Giovanni Suergiu , Tratalias , e Narcao .

