Area, presto un nuovo cantiere 

Con la fermata della fonderia e l’aumento dei prezzi degli alimentari, delle bollette della luce e del gas a San Gavino è sempre più forte la crisi economica. In aumento, quindi, anche la richiesta di case popolari da parte delle famiglie che sono rimaste senza lavoro o di persone che vivono da sole con pochi aiuti e con una pensione bassa.

La zona

Per far fronte all’emergenza, il Comune ha ceduto un terreno ad Area tra vico Oristano e via Caravaggio e ora saranno costruite nuove case. «Area ci ha comunicato che quest’anno – dice l’assessore alle Politiche sociali Bebo Casu – saranno costruiti 10 nuovi alloggi nell’area che come amministrazione comunale abbiamo messo da anni a disposizione per tale scopo. Si tratta di un percorso programmato per dare risposte a tante famiglie che non hanno la possibilità di costruire la casa o che non riescono a sostenere gli affitti schizzati a cifre che raggiungono i 500 euro mensili».

L’attesa

E a San Gavino la costruzione di nuovi alloggi popolari sarà un grosso aiuto per chi è in difficoltà economica anche perché nell’ultima graduatoria fatta nel 2015 ci sono ancora 57 nuclei familiari che attendono l’assegnazione di una casa. «Questa graduatoria – spiega l’assessore Casu – è tutta da rivedere ed è imminente la pubblicazione del bando per tutte le famiglie che intendono inserirsi nella lista utile per l’assegnazione delle case Area. Ad oggi a San Gavino ci sono 155 alloggi di diversa tipologia assegnati da Area».

Manutenzioni

Intanto sono diverse le abitazioni che hanno bisogno di manutenzione, come nel caso dei 24 appartamenti di Area suddivisi in sei palazzine in via Pascoli 16. Da decenni i residenti (molti dei quali anziani) vivono con la paura che pezzi di intonaco o calcestruzzo possano staccarsi e cadere sopra le loro teste o su quelle dei passanti. Una situazione che è peggiorata negli ultimi anni: a testimoniarlo sono le tantissime richieste di intervento fatte dai residenti ad Area e al Comune, ma fino ad oggi i lavori fatti non sono stati risolutivi e non si contano gli interventi dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alcune palazzine. Questi edifici, costruiti più di 40 anni fa, manifestano i segni del tempo e non vengono sottoposti neppure alla manutenzione ordinaria. In più nel cortile ci sono diversi alberi di eucaliputs che dovrebbero essere messi in sicurezza: solo qualche mese fa un ramo si è staccato ed è precipitato a terra e solo per un caso non ha colpito auto e pedoni.

