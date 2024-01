Area Pip, finiti i lotti edificabili «Via al progetto per ampliarla» 

Nessuna area edificabile disponibile nel Piano per gli insediamenti produttivi di Serramanna, ma nel futuro prossimo c’è un nuovo Pip: il sindaco Gabriele Littera annuncia di aver «avviato l’iter per la progettazione dell’ampliamento». Il Consiglio comunale ha preso atto dell’indisponibilità, così come era avvenuto lo scorso anno, di lotti edificabili per la realizzazione di attività artigianali, di trasformazione di prodotti agricoli e commerciali, se si eccettua un’area di circa mille e 500 metri quadrati, già assegnata a suo tempo e poi rientrata nella disponibilità dell’Ente, da cedere in diritto di proprietà con un nuovo bando.

La questione è tornata all’ordine del giorno fra i banchi del Consiglio nella seduta di approvazione del bilancio preventivo 2024-2026. «Non abbiamo attualmente aree Pip disponibili», ha detto in Aula la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Moralvia Montis, che ha parlato dei prezzi di «cessione delle aree del Pip, adeguate all’indice Istat, fissate in 32,61 e 40,90 a metro quadro per il Pip 1 e Pip 2 rispettivamente». E se il Piano per gli insediamenti produttivi, realizzato a poca distanza dallo stabilimento conserviero Casar, è ormai completo, non va meglio per le aree edificabili del Peep (Piano di zona per l’edilizia economica popolare), anche questo al completo.

«Per il Pip – ha detto Littera – è stato avviato l’iter per la progettazione dell’ampliamento, mentre le aree Peep sono legate a nuove lottizzazioni che hanno ancora un iter in corso».

RIPRODUZIONE RISERVATA