Area, mille alloggi cadono a pezzi 

«Nel Medio Campidano molti alloggi di edilizia popolare non solo mettono a rischio l'incolumità di chi vi abita, ma tengono prigionieri gli inquilini con disabilità fisica». I sindaci dei 28 Comuni del territorio compatti contro Area per lo stato di degrado assoluto dell’edilizia residenziale. Criticità e bisogni sollevati nell’incontro dei giorni scorsi a Villacidro, nell’Aula consiliare della Provincia, con l’assessore regionale ai lavori pubblici, Antonio Piu, l’amministratore dell’ente, Roberto Cadeddu.

I numeri

Sono oltre mille gli alloggi che attendono da anni una ristrutturazione, la maggior parte ha superato il mezzo secolo di vita, tanti sono inagibili, in precarie condizioni igienico-sanitarie e di allarme sul fronte della sicurezza. Quartieri in perenne ricerca di riscatto. All’incontro con la Regione è emersa la preoccupazione dei sindaci. Il primo a sollevare il problema è stato il padrone di casa, il sindaco Federico Sollai: «Da noi ci sono 250 alloggi di Area, salvo qualche eccezione si registra un aggravamento delle pessime condizioni già denunciate. Impianti fognari fuori norma come dal punto di vista della sicurezza, salubrità e vivibilità dell’appartamento. Ascensori fuori uso tanto da aver costretto alcuni inquilini a restare chiusi in casa per due anni». Così il primo cittadino di Arbus, Paolo Salis: «Nei casi più gravi, legati alle facciate con balconi a rischio crollo e tetti scoperchiati, sono in corso lavori di messa in sicurezza con un progetto da 500mila euro, fondi della Regione 2021. Previsti lavori per renderli accessibili ai disabili, più volte è toccato ai servizi sociali farsene carico in piena emergenza».

Incalza il sindaco di Sanluri Alberto Urpi: «Da un lato abbiamo tanti locali chiusi e dall'altro una fitta graduatoria di persone con alloggio assegnato sulla carta che di fatto non possono entrare perché Area non esegue i lavori per renderli abitabili. Assurdo». Marco Pisanu di Siddi: «La responsabilità dello spopolamento è anche la difficoltà di trovare una casa. In pieno centro ci sono 15 immobili abbandonati, occorrono fondi pubblici per recuperali. Sono i giovani, una ventina, in cerca di abitazione, per lo più ragazze madri e coppie scoppiate». Questione simile a Samassi, «Diverse famiglie – ha detto la sindaca Beatrice Muscas – cercano una casa, non la trovano, molti gli immobili nel centro storico con un affitto alto e altri abbandonati, Area potrebbe recuperarli». Per Italo Carrucciu di Lunamatrona: «Le case popolari aspettano da troppo tempo interventi indispensabili, mentre la richiesta sale. Era prevista la costruzione di otto alloggi, c’è stato un taglio, i lavori che stanno per partire ne prevedono la metà».

Nuovi bandi

«Per velocizzare le procedure di consegna degli alloggi - ricorda Gabriele Littera di Serramanna - da poco abbiamo provveduto ad un nuovo bando. Quindici famiglie hanno risposto. Non c’è posto per tutti, il vantaggio è che abbiamo una graduatoria da cui attingere per l’assegnazione man mano che si liberano». Situazione inversa a Sardara, 6 appartamenti chiusi da anni e le famiglie in cerca di un tetto. «Purtroppo – riferisce l’assessore ai lavori pubblici, Paolo Zucca - non c’è una graduatoria. Ancora per poco. L’impegno è pubblicare il prima possibile un nuovo bando. Entro l’anno contiamo di precedere all’assegnazione, sono tante le richieste». Dopo aver ascoltato le esigenze del territorio, l’assessore Piu ha assicurato che il problema è già all’attenzione della Giunta. «C’è un Piano e ci sono 300 milioni, un importante stanziamento con il quale metteremo mano a tutto il patrimonio di Area, manutenzione straordinaria e ordinaria degli edifici. La graduatoria sarà unica, le nuovi costruzioni sorgeranno in base all’esigenza del territorio, come le fasce costiere dove la densità abitativa è alta».

