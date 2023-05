Area marina, supertariffe:  operatori sul piede di guerra 

Operatori del turismo nautico sul piede di guerra per le nuove super tariffe decise dall’Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Per l’estate 2023, come prevede il disciplinare, si dovrà pagare una tassa di 150 euro all’anno per ogni passeggero imbarcato. Significa che un veliero da dieci posti sborserà 1500 euro per poter lavorare all’interno della riserva marina. Tariffe molto più alte rispetto agli altri parchi marini della Sardegna, equiparabili forse a quelle praticate all’Isola dell’Asinara dove però gli operatori lavorano in esclusiva.

Ieri i titolari delle imprese di noleggio barche con conducente, una ventina, si sono presentati alla riunione della commissione Ambiente presieduta da Christian Mulas. «L’accesso all’Area marina protetta finora è sempre stato gratuito, – ha spiegato Stefania Piras, portavoce degli operatori – anzi la nostra categoria non era mai stata contemplata nel disciplinare». Quando finalmente i noleggiatori con conducente sono stati inclusi nel vademecum, hanno scoperto però di dover pagare più di ogni altra categoria, «più dei diving e delle guide, senza avere in cambio alcun servizio», hanno detto Andrea Pezzani e Fabrizio Costanzo, entrambi professionisti del turismo nautico. Il direttore dell’Area marina, Mariano Mariani, si è dimostrato aperto al dialogo e anche alle eventuali modifiche che, però, non saranno certamente per questa estate.

