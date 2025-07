Area marina protetta, proroga per Masala 

La funzionaria del Comune di Villasimius Valeria Masala, già responsabile del servizio tutela del territorio, ricoprirà l’incarico di direttrice ad interim dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara sino al 31 dicembre. Lo ha stabilito con un decreto il sindaco Gianluca Dessì “precisando – viene riportato nel documento – che il presente incarico cesserà anticipatamente qualora venisse individuato il nuovo responsabile” in seguito al bando, appunto, per la selezione di un direttore che però non è ancora stato predisposto.

Masala è alla guida dell’Area Marina dal 2023, da quando cioè l’ex direttore Fabrizio Atzori ha lasciato l’incarico per ricoprire quello di direttore del Parco geominerario.

Una riconferma, anche se temporanea, che dimostra il buon lavoro svolto in questi due anni dalla direttrice ad interim. Tra gli auspici di Masala «la ricerca di una stretta collaborazione con gli operatori e con gli stessi cittadini e la possibilità, se la politica vuole, di ampliare il parco almeno sino a Cala Pira».

Un ampliamento che, negli anni scorsi, aveva portato anche a una serie di incontri tra il Comune di Villasimius e quello di Castiadas. A oggi però Cala Pira, per quanto vicinissima a Serpentara, resta al di fuori dell’Area Marina. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA