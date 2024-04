Area marina, nuove zone di protezione 

Un’Area Marina Protetta bella ma anche un po’ datata per affrontare le sfide ambientali attuali. Per questo gli scienziati, i biologi e gli stessi operatori turistici di Villasimius lavoreranno a stretto contatto per ridefinire le zone di protezione (attualmente vanno dalla zona A, quella di massima tutela, sino alla zona D) e preservarla al meglio.

È il progetto internazionale Blu4All, coordinato dalla fondazione Medsea e portato avanti, appunto, in collaborazione con lo staff dell’Area marina di Capo Carbonara, il sindaco (e presidente dell’Amp) Gianluca Dessì, la Capitaneria, la Forestale, l’Ispra e i ricercatori dell’Università di Cagliari.

Lo studio

«Assieme al ministero - ha sottolineato il primo cittadino di Villasimius, presente al primo incontro assieme al consigliere delegato Sebastiano Ledda - e con il supporto degli scienziati e dei biologi si valuterà di modificare alcune zone dell’Area Marina in base anche alle nuove normative. Ci sono delle zone, ad esempio, che potrebbero aver bisogno di più protezione, altre invece che magari oggi hanno il massimo grado di tutela potrebbero diventare più accessibili». In ogni caso «l’obiettivo - ha aggiunto Dessì - è quello di migliorarci, affidarci alle nuove tecnologie e preservare l’Area marina nel miglior modo possibile».

L'Area marina protetta di Capo Carbonara fu istituita nel 1998 con un decreto del ministero dell’Ambiente: «Un percorso lungo e articolato - ha ricordato Dessì - che ha richiesto un grande impegno di tutti negli ultimi due decenni e che, come dimostrano diversi studi, ha portato ad un miglioramento dello stato di conservazione». Elementi «che hanno aumentato l’attrattività del paese, generando ancora più benessere per tutti».

L’impegno

Il gruppo di lavoro BluAll sarà composto anche dagli operatori privati locali che più di tutti conoscono i segreti del mare di Villasimius. «Un gruppo che avrà un ruolo fondamentale - ha spiegato Valeria Masala, attuale direttrice dell’Area marina - nell’applicazione e nel test degli strumenti volti a ottimizzare le Amp e le reti associate. Blue4All è una grande opportunità e arriva dopo anni di studio e ricerca che evidenziano la necessità di ripensare all’attuale zonazione dell'Area marina protetta». Un lavoro imponente «che ci consentirà - ha chiarito Francesca Frau, biologa marina e coordinatrice del progetto per Medsea - di configurare al meglio l’Area Marina del futuro»”. Blu4All, finanziato dal programma europeo “Horizon Europe Ocean Mission”, mira insomma a rafforzare la rete e la gestione delle Aree marine protette in Europa e conta 22 partner internazionali, 25 Aree marine e 13 laboratori viventi, tra cui quello di Capo Carbonara.

RIPRODUZIONE RISERVATA