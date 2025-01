Area marina, nuove regole: moto d’acqua vietate a Chia 

Vietati acquascooter, sci nautico e pesca subacquea. Benvenuti nell’Area marina protetta di Capo Spartivento, divisa in tre zone a tutele crescenti. Istituita ma non ancora operativa, tutelerà tutta la costa di Domus de Maria. Per fare trasporto passeggeri, immersioni, piccola pesca, pesca ricreativa e pescaturismo bisognerà essere autorizzati, per la navigazione a motore e l’ancoraggio ci saranno regole. Iter alle ultime battute, positivi gli operatori residenti, che avranno la priorità.

