«Area marina, non solo divieti e controlli» 

La strada è quella già tracciata da Fabrizio Atzori, direttore dell’Area marina protetta dal 2015 al 2023: tutela sì (con tanti divieti e incremento dei controlli), ma anche la possibilità per i turisti di visitarla in ogni periodo dell’anno. «E poi - sottolinea Valeria Masala, dipendente del Comune e nuova direttrice dell’Area marina - la ricerca di una stretta collaborazione con gli operatori e con gli stessi cittadini e la possibilità, se la politica vuole, di ampliare il parco almeno sino a Cala Pira. Io lo auspico».

L’incarico

E dire che lo scorso anno, dopo che il sindaco Gianluca Dessì le propose il nuovo incarico (senza lasciare il vecchio, è una funzionaria dell’ufficio ambiente), ci ha pensato un attimo: il sì è arrivato dopo quattro giorni «perché la proposta è stata del tutto inaspettata e non è un compito facile». Ma per Masala, biologa originaria di Villasor trapiantata a Villasimius dal 2005, era (ed è) anche uno straordinario riconoscimento «e allora, dopo tutte le valutazioni del caso, ha accettato con grande entusiasmo».

La riserva è stata sciolta solo dopo aver parlato con Fabrizio Atzori, il direttore più longevo dell’Area marina: «Negli ultimi anni - racconta Masala - ho lavorato fianco a fianco con lui. Mi ha detto di non preoccuparmi, che ci sarebbe stato per qualsiasi cosa. Un supporto fondamentale soprattutto nei primi mesi, se son qui è anche grazie a lui. Tra l’altro mi ha confidato che lasciare Villasimius per lui è stata una scelta molto sofferta». Masala, in ogni caso, non dimentica Remo Ghiani (oggi in pensione), «la persona a capo del mio ufficio con la quale sono cresciuta dal punto di vista professionale».

Le regole

Tra le maggiori difficoltà nel suo nuovo ruolo di direttrice quella di garantire dei controlli serrati in acqua e lungo le spiagge. Controlli che in più di una occasione sono stati oggetto di critiche da parte della minoranza consiliare perché sarebbero piuttosto carenti: «Abbiamo reintrodotto - spiega Masala - la squadra dei vigili ambientali e poi da quest’anno è stata inaugurata la sede fissa della Guardia costiera. Ci siederemo assieme attorno ad un tavolo per pianificare al meglio la prossima stagione». Quanto alla minoranza «le critiche - aggiunge - se fatte con scrupolo e coscienza sono un’occasione di crescita». Tra le cose che non vanno anche la carenza di cartelli informativi (diverse, ad esempio, le lamentele da parte di turisti multati per divieto di pesca): «È vero - conferma Masala - sono pochi e mi impegnerò per incrementarli. È anche vero però che le regole le conoscono tutti».

Attenzione massima, infine, al gioiello di Punta Molentis «dove resterà il numero chiuso, anzi, sono in corso dei monitoraggi continui per capire se limitare ulteriormente gli accessi oppure no. Via terra sono a quota 600 e sino ad ora vanno bene, occorre studiare meglio i flussi via mare».

