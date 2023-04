«Area marina, non ridarei le chiavi del faro» 

«Partiamo da un presupposto, e cioè che tutto è migliorabile. I politici però prima di parlare dovrebbero documentarsi. Sapete quanti di quelli che mi hanno attaccato sono venuti nel mio ufficio per chiedere dati o documenti in questi otto anni? Neanche uno».

Fabrizio Atzori, biologo e ricercatore, dopo otto anni lascia la direzione dell’Area marina protetta di Capo Carbonara. Lo farà dopo le elezioni comunali di Villasimius del 28 e 29 maggio: andrà a ricoprire un incarico ancora più prestigioso, quello di direttore del Parco geominerario della Sardegna. A Villasimius lascia il cuore, un’Area marina più ricca («abbiamo realizzato opere pubbliche per 1,6 milioni di euro, mai successo prima») e anche qualche strascico polemico.

Partiamo dalle polemiche, dalla festa all’Isola dei Cavoli. A distanza di un anno si è reso conto di aver commesso degli errori?

«No, nessun errore, semplicemente serve un regolamento. Forse non ridarei le chiavi del faro alla comitiva, chiavi che consegnai solo per consentire alle donne di poter andare in bagno in caso di necessità. E poi metterei delle persone a controllare».

Per la festa all’isola dei Cavoli ha subìto attacchi molto duri in particolare dai consiglieri di minoranza, a partire da Tore Sanna. Inoltre in questi giorni di campagna elettorale il candidato sindaco Pino Gagliardo ha detto che l’Area marina così com’è non va bene.

«Partiamo da un presupposto, e cioè che tutto è migliorabile. I politici però prima di parlare dovrebbero documentarsi. Sapete quanti di quelli che mi hanno attaccato sono venuti nel mio ufficio per chiedere dati o documenti in questi otto anni? Neanche uno».

Questione Punta Molentis: è troppo affollata o il numero chiuso di 700 persone è quello giusto?

«Ci sono degli studi che ci hanno consentito di stimare quel numero. Un ulteriore studio sulla capacità in acqua dell’Area marina sarà pronto a maggio. In base a quello si potranno stimare dei numeri ancora più precisi sia per Punta Molentis che per tutte le altre spiagge. Posso dire che scendere a meno di 700 si può, salire no».

Ha mai pensato di dimettersi?

«Una sola volta, quando gli operatori dell’Area marina nel 2018 sono scesi sul piede di guerra in seguito all’introduzione del nuovo regolamento sulla Aree marine voluto dal Ministero. Ci sono stati 16 ricorsi al Tar e 4 al Consiglio di Stato. Però poi mi son detto che dovevo onorare il mio incarico sino alla fine».

Perché questa rivolta degli operatori?

«Perché le regole stringenti sono difficili da digerire e anche perché gli operatori non si sentivano parte di questo sistema. Occorre coinvolgerli, dialogare. Non è facile però siamo sulla buona strada».

Dal 2015 ad oggi ha avuto un solo sindaco, Gianluca Dessì.

«Credo che questo dimostri la bontà del lavoro svolto, sono il direttore più longevo. In passato ogni tre anni ne veniva nominato uno nuovo. È anche vero che col sindaco, anche se solo all’inizio, ci sono state divergenze di vedute. Quando ci siamo conosciuti abbiamo viaggiato spediti».

Cosa le resta di Villasimius adesso che andrà alla guida di un Parco che comprende 89 Comuni?

«Villasimius è stata una grande scuola. Porterò con me tutto quello che ho imparato e cercherò di vincere una nuova sfida, essere alla guida del parco geominerario per me è un’incredibile crescita professionale. Ma se il prossimo sindaco lo vorrà resterò a disposizione di Villasimius sino a quando non sarà nominato un nuovo direttore dell’Area Marina».

