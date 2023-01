Area marina del Sinis, allerta rossa 

È quanto si è stabilito durante l’incontro a Cagliari tra il sindaco Andrea Abis e l’assessora regionale all’Agricoltura Valeria Satta. «All’esito del confronto è stato compiuto un importante passo avanti da parte della Regione - ha dichiarato Abis - con l’impegno dell’assessora a richiedere un incontro congiunto al ministero dell’Ambiente al fine di supportare l’Amp nella ricerca di soluzioni immediate riguardo la pesca del riccio». E chissà che non ci possano essere buona buone notizie a breve.

Già da tre anni il ministero dell’Ambiente che regola l’Area marina protetta del Sinis, come le altre 137 presenti in Italia, ha detto no alla pesca dei ricci per la poca presenza di esemplari rispetto agli anni scorsi. Decisione non condivisa dai pescatori di Cabras ma neanche dal Comune e dalla Regione che sono al lavoro per trovare una soluzione.

Poche risorse, i ricci che non si possono prelevare, personale ridotto all’osso, pesca illegale e difficoltà nella sorveglianza dell’immenso specchio d’acqua. Tutto si può dire ma non che l'Area marina protetta del Sinis navighi in buone acque. Un elenco di problemi che due giorni fa sono stati discussi in Regione e che a breve lo saranno anche a Roma.

Il Comune che gestisce il parco marino, fra i più estesi d’Italia e con il più elevato numero assoluto di pescatori autorizzati, è in trincea.

«Sì al prelievo dei ricci»

Pochi fondi

Ma c’è anche il problema dei pochi fondi che arrivano dal Ministero. «Per la gestione lo scorso anno abbiamo ricevuto 360mila euro - spiega il direttore del parco, Massimo Marras - Poco per un’Area così estesa e frequentata: per la pesca professionale all’anno rilasciamo più di cento licenze. Tantissime rispetto ad altre realtà. C’è da dire poi che i soldi vengono finanziati in base alle performance raggiunte, ma se i soldi a disposizione sono pochi come è possibile raggiungere certi risultati? Per il 2023 intanto silenzio assoluto. Pochi giorni fa la piattaforma che viene utilizzata per capire quanto verrà versato nelle nostre casse è stata hackerata. Siamo nel buio più totale».

Personale all’osso

Altro tasto dolente, il poco personale in servizio. «Purtroppo per le poche risorse che riceviamo c’è l'impossibilità di assumere - va avanti Marras - Negli uffici dell'Amp ci sono solo due dipendenti, tra cui uno assunto grazie alla collaborazione del Comune, più un collaboratore esterno. Pochissimi per la mole di lavoro».

Pesca illegale

C'è poi il problema della sorveglianza e della pesca illegale. Scogli difficili da superare che pochi giorni fa sono stati portati all’attenzione del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a Roma durante il convegno “Valore Natura”. «L’incontro ha permesso di rappresentare al nuovo Governo la nostra situazione – ha concluso Marras. - La nostra Amp, per difendere i pescatori professionisti dalla pesca illegale, dal 2018 collabora con gli organi di controllo perché siano messe in campo soluzioni efficaci. Ma spesso non bastano».

