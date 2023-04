«Area marina, cosa manca?» 

Il futuro dell’Area marina protetta di Capo Spartivento verrà discusso in Parlamento. Il deputato di Fratelli d’Italia Gianni Lampis, ex assessore regionale all’Ambiente, ha presentato un’interrogazione in Commissione ambiente, lavori pubblici e territorio per sapere dal ministro competente quali passi è ancora necessario intraprendere verso il riconoscimento definitivo del grande parco che si trova nel territorio costiero di Domus de Maria.

Quattromila ettari di estensione, una tutela che arriva sino a 80 metri di profondità, e una serie di regole che proteggeranno la zona più bella della costa sud occidentale dell’Isola: all’istituzione definitiva del grande parco marino manca ancora qualche tassello. Il riconoscimento di Area marina protetta non solo permetterà di salvaguardare lo specchio di mare tra Domus de Maria e Teulada ma consentirà il ripopolamento di alcune specie di pesci visto che la pesca sarà regolamentata.

«L’interrogazione – spiega Lampis – servirà a capire con quali tempistiche è prevista l’emanazione dl decreto di istituzione dell’Area marina protetta “Capo Spartivento e del decreto di adozione del regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone protette. A oggi non si conoscono i motivi per il quale l’iter non sia ancora stato completato. L’area preserverà una zona turistica di assoluto pregio e rappresenterà un’occasione di sviluppo per il territorio di Domus de Maria».

La sindaca, Concetta Spada, auspica che l’interrogazione acceleri i tempi della burocrazia: «Il lungo cammino è cominciato nel 2012, siamo davvero a un passo dal termine dell’iter costitutivo. Lo scorso mese il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente e ha trasmesso gli atti al Consiglio dei ministri, che dovrà incaricare il dicastero competente per emanare il decreto istitutivo e sancire l’inizio delle attività dell’area marina protetta. Avere una zona di tutela così importante (dove comunque sarà consentita la pesca, seppur con alcune riserve, e si potranno portare avanti una serie di attività per il rilancio del turismo) darà importanti ricadute occupazionali al nostro territorio».