Area, la tregua dopo la tempesta 

Il direttore generale di Area tra un mese sarà a Carbonia per iniziare a dare risposte agli abitanti del territorio, mentre le responsabili territoriali incontreranno ogni 15 giorni i cittadini per iniziare ad affrontare ogni singolo caso, partendo dai più disperati.

L’incontro

Questo in sintesi l’esito dell’incontro avvenuto ieri mattina presso la sede cittadina, tra il massimo esponente dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa Cristian Filippo Riu e i cittadini, capitanati dal consigliere comunale di opposizione Daniele Mele, i rappresentanti del territorio della consulta Area e il vicesindaco di Tratalias Fabrizio Pes. Al tavolo hanno partecipato anche Stefania Pusceddu e Flavia Adelia Murru, responsabili “ad interim” del settore tecnico e amministrativo di Area. Nel piazzale della sede di via Angioy erano assiepate decine di persone in attesa di avere risposte. Nel corso della riunione Daniele Mele ha elencato, una ad una, le varie esigenze, sfociate nei giorni scorsi in importanti manifestazioni di protesta: urgente manutenzione delle abitazioni, censimento degli immobili inutilizzati, l’invio in pianta stabile di un dirigente che conosca il territorio, bandi per immobili a uso commerciale, regolarizzazione dei contratti e tanto altro ancora. Il direttore Generale Riu, insieme alle sue colleghe, ha ascoltato con attenzione le richieste dichiarando che «per noi è frustrante non poter dare risposte, per questo ci stiamo muovendo da tempo per ottenere maggiori risorse capaci a soddisfare le richieste. Anche nella riunione che si terrà in Regione stasera (ieri, ndr ) presenteremo ad esempio le istanze emerse dal confronto con i cittadini del Sulcis. Per quel che ci riguarda siamo disponibili sin da subito ad impegnarci ad ascoltare e risolvere tutto ciò che è immediatamente risolvibile». Daniele Mele, che già nel corso del confronto aveva apprezzato la disponibilità del direttore e in particolare delle responsabili si è detto «soddisfatto dall’esito della riunione, molto costruttiva e collaborativa. È un primo passo al quale dovranno seguirne degli altri e saremo vigili perché gli impegni presi da Riu, Pusceddu e Murru ad incontrare e rispondere ai cittadini siano mantenuti”.

In Comune

La riunione svoltasi presso la sede di Area è stata preceduta da un incontro, questa volta presso la sede del comune di Carbonia, tra Riu, il Sindaco Pietro Morittu, gli Assessori alle Politiche per la casa e ai Lavori pubblici, Piero Porcu e Manolo Mureddu e i dirigenti e funzionari comunali. «È stato un momento istituzionale in cui abbiamo messo Area davanti alle mille problematiche presenti – ha dichiarato Piero Porcu - in particolare la carenza abitativa e lo scarso impegno nell’eseguire le manutenzioni, almeno le più urgenti». Manolo Mureddu ribadisce che «è necessario programmare l’attività di manutenzione degli appartamenti invece che seguire le emergenze ogni qualvolta si manifestano nella loro drammaticità. Area deve create un automatismo che renda possibile rispondere per tempo alle esigenze dei cittadini».