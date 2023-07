«Area intervenga o accadrà una tragedia» 

È sufficiente sollevare lo sguardo verso le palazzine di un color giallo sporco quando si passeggia nei pressi di via Guido Rossa 16 per notare i pilastri sgretolati, che danno un’idea dello stato in cui versa la struttura. Ci vivono 12 famiglie, prevalentemente persone anziane, alcune con disabilità. Chiedono che Area esegua le manutenzioni straordinarie e lavori ordinari che non vengono effettuati da decenni. Gli inquilini invieranno l’ennesima lettera di protesta all’ente.

I condomini

Infiltrazioni piovane negli alloggi, mentre nel vano ascensore a queste si aggiungono anche i reflui fognari. Gli infissi hanno più di 40 anni e versano in uno stato di degrado ed espongono gli appartamenti a caldo, freddo e intemperie. «Abbiamo paura che la palazzina cada sopra le nostre teste come è successo di recente in Campania», dice il 70enne Gianni Luigi Cau. «Area dovrebbe fare il proprio dovere e garantirci un po’ di sicurezza», è l’auspicio di Salvatore Lussu, 74 anni, Luciano Scanu, 60, Maria Demontis, 70, e Bruna Ledda, 69, che si fanno portavoce dei condomini. Temono che succeda una tragedia: «Abbiamo paura che accada qualcosa e, visto che non fanno nulla, almeno così resterà scritto che ci siamo lamentati». Da Area nessuna risposta. «Abbiamo contattato gli uffici di Cagliari per avere notizie sui lavori. Avevano promesso il cappotto termico, ma nulla. Inoltre, da tre mesi non ci inviano i moduli per pagare gli affitti», specifica Cau.

L’amministrazione

«Conosciamo molto bene la situazione e siamo preoccupatissimi per lo stato di totale abbandono in cui versa il complesso residenziale. Abbiamo sollecitato, inviato foto, siamo stati dal Prefetto in aprile e gli abbiamo palesato la totale assenza di manutenzioni straordinarie dagli anni ‘70, con Area che si è impegnata in tal senso. I nostri cittadini vivono con la paura di crolli e cedimenti strutturali». A dirlo è l’assessora all’Erp, Stefania Atzei che evidenzia: «La proprietà non è del Comune, come ente non possiamo fare altro che segnalare i problemi che, confidiamo, si risolvano in tempi stretti prima che succeda qualcosa di davvero grave». Non solo via Guido Rossa, anche le case popolari di via Milano 9 sono in una situazione molto preoccupante: «Nei dieci punti inviati al Prefetto, era tra le priorità. Area ha fatto il minimo e molto lentamente perché mancherebbero i soldi per soddisfare le emergenze. La Regione intervenga», conclude Atzei.

