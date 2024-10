Area industriale tra strade e turismo 

Il neo commissario della Provincia, Battista Ghisu, ha incontrato i vertici del Consorzio industriale per capire esigenze e criticità dell’Ente consortile. L’attenzione si è concentrata soprattutto sui nodi viari strategici per l’accesso al porto, da Oristano e dalla strada Statale 131, un tratto che sopporta il passaggio di circa 2.500 tonnellate all’anno.

Ghisu ha condiviso la proposta del Consorzio di riprendere l’iter di realizzazione della Piastra logistica mediterranea, il collegamento dallo svincolo della Provinciale 49 con la Statale 131, intervento complessivo di oltre 5 milioni di euro approvato e finanziato per oltre un milione dal Consiglio provinciale sin dal 2013. Sulla viabilità dell’area industriale ricade anche il completamento della Provinciale 56, strada di collegamento tra Oristano e Santa Giusta, mentre la realizzazione della Circonvallazione nord-ovest di Oristano consentirebbe di ridurre le distanze tra il porto e le località marine. Punto fondamentale in chiave turistica visto che lo stesso Consorzio industriale ha già proposto la realizzazione di una banchina per l’attracco di navi da crociera e passeggeri. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA