Area industriale, più servizi alle imprese 

Al termine dei lavori la zona Pip verrà dotata di nuovi servizi tecnologici a disposizione delle aziende, si punta inoltre alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione e della viabilità. Sono già iniziati i lavori di posa del bitume nell’assetto viario dell’area che circonda i diversi lotti, si proseguirà con la sistemazione delle strade adiacenti e dei marciapiedi. Verrà inoltre realizzata una pensilina fotovoltaica per favorire il risparmio energetico scommettendo sulle potenzialità delle energie rinnovabili. «In un periodo di forte contrazione economica è fondamentale investire nella valorizzazione dell’area per gli insediamenti produttivi, dove sono attive diverse aziende», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu.

A giovarne non saranno soltanto le attività produttive: nel polmone economico della cittadina ci sono anche alcuni appartamenti in cui risiedono gli imprenditori e i loro familiari. Una scelta fatta per essere più vicini alle aziende che ha reso, con il passare degli anni, ancora più urgente la programmazione di una serie di interventi finalizzati a riqualificare l’intera area.

Sono iniziati i lavori finalizzati alla manutenzione straordinaria e alla valorizzazione dell’area per gli insediamenti produttivi in località Lau De Murtas, nella quale ci sono circa venti attività produttive. Un intervento complessivo da 700 mila euro, di cui 535.000 di finanziamento regionale e 165.000 mila euro di cofinanziamento da parte del Comune, che servirà a trasformare la vecchia zona industriale di Senorbì in un’area moderna e all’avanguardia a disposizione degli imprenditori locali. Tutto questo mentre la nuova area per gli insediamenti produttivi attende ancora i primi investimenti dei privati.

La zona

I lavori

Le richieste

Gli imprenditori che hanno scelto Lau De Murtas per far nascere o trasferire le loro attività attendono da anni un rinnovamento delle infrastrutture. Prima di approvare il progetto esecutivo, sindaco e assessori di Senorbì hanno interpellato gli operatori economici per capire le loro esigenze e programmare di conseguenza interventi in grado di rendere più agevole il loro lavoro. Tra le richieste più gettonate c’erano le modifiche all’assetto viario, tra le quali il senso unico sulla strada che collega le imprese. La riqualificazione dell’area Pip va nella direzione di rendere più competitive le imprese. La Giunta comunale punta a convincere anche altri imprenditori del territorio a scommettere sulle potenzialità della storica zona industriale e artigianale situata al confine tra Senorbì e Suelli.

