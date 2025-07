Area industriale in balia dei ladri 

Era parcheggiato sotto la sede del Consorzio industriale. Nella consueta area adibita ai mezzi dell’ente. Il Piaggio Porter del Consorzio è stato rubato da lì, nella notte fra domenica e ieri. Il personale addetto alla manutenzione se n’è reso conto al mattino, non appena ha preso servizio. È bastata una rapida verifica tra colleghi per capire che si trattava di un furto. A quel punto al responsabile dell’area manutentiva non è rimasto altro da fare che raggiungere la stazione dei carabinieri di Tortolì per sporgere denuncia di furto. «Confidiamo nelle videocamere per risalire agli autori», ha detto Franco Ammendola, presidente del Consorzio.

Il fatto

Quando, lo scorso fine settimana, gli operai dell’ente hanno concluso il turno di lavoro hanno parcheggiato il Porter davanti alla sede di via Paolo Arzu. Tutto come consuetudine. I ladri si sono fiondati lì al buio, agendo sotto le videocamere installate all’esterno dell’edificio. Quasi certamente sono arrivati incappucciati. Dopo aver forzato la portiera sono saliti sul mezzo e si sono dileguati tra le strade deserte della zona industriale. Pochi attimi per compiere il furto su cui indagano i militari della stazione di Tortolì che acquisiranno i filmati del sistema di videosorveglianza in uso all’ente. Passeranno al setaccio ogni frame sperando di poter individuare qualche dettaglio che possa ricondurre ai responsabil i del furto.

I precedenti

Il furto del Porter del Consorzio industriale conferma l’emergenza sicurezza a Baccasara. Non più tardi di due settimane fa, i i ladri avevano assaltato tre attività commerciali nel giro di pochi minuti. Prima l’irruzione in una lavanderia, da dove avevano rubato mille euro e un estintore, poi in un’officina, da cui erano fuggiti con un trattorino e un gruppo elettrogeno, e infine il colpo al centro commerciale Trony. Il mini commando era piombato sul retro della sede armata di tutto pur di riuscire nella missione criminale. Sul trattorino aveva il gruppo elettrogeno che poteva servire nel caso fosse stato necessario ricorrere all’utilizzo di utensili a corrente per accedere all’interno del negozio, dove era stata fatta razzia di smartphone. Avevano agito senza scrupoli, benché ci fossero gli impianti di videosorveglianza e la vigilanza umana in servizio. Veri e propri blitz che hanno messo a nudo la vulnerabilità della zona industriale, sempre più attrattiva per gli investitori provenienti anche di oltre Tirreno.