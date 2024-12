Area industriale, in arrivo 30 milioni 

Cinque progetti saranno finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Sono stati presentati dal Consorzio industriale per 30 milioni all’interno dell’accordo firmato il 28 novembre tra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Giunta regionale li aveva inseriti nella proposta da sottoporre al Governo. Per dare avvio all’attuazione dell’accordo si attende ora la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

I progetti

Sono connessi allo sviluppo infrastrutturale dell’area industriale, al supporto al sistema imprenditoriale e allo sviluppo dell’Impianto di smaltimento rifiuti solidi urbani. In particolare riguardano la realizzazione di un impianto per una sezione di digestione anaerobica a monte della linea di compostaggio nell’Impianto di trattamento dei rifiuti di Arborea. Il completamento dell’acquedotto potabile al servizio dell’agglomerato industriale. Interventi di bonifica, recupero e riqualificazione dell’insediamento produttivo dismesso, comprendente anche una serie di fabbricati in disuso, già acquisiti dal Consorzio, e la realizzazione di nuove strutture insediative. La realizzazione di un bacino di laminazione delle portate di pioggia in ingresso all’impianto di depurazione, il maggiore della provincia è a servizio anche di 13 Comuni, alcuni dei quali dotati di fognatura mista. La realizzazione di una centrale per la produzione di idrogeno da energia rinnovabile al servizio delle attività dell’agglomerato industriale di Oristano. Il progetto ha l’obiettivo di supportare lo sforzo di decarbonizzazione in atto con l’avvio della produzione di idrogeno, da destinare a imprese insediate nell’area che hanno già manifestato interesse all’utilizzo di questa fonte energetica.

La reazione

«Un ottimo risultato» afferma il presidente del Consorzio industriale Gianluigi Carta, «che consentirà di raggiungere obiettivi strategici individuati dal Cda e condivisi dalla Regione per lo sviluppo e la crescita del nostro territorio. Risorse rilevanti, ecco perché va espresso apprezzamento alla Regione per la scelta di lavorare su progetti mirati al sostegno e allo sviluppo del mondo produttivo. Contribuiranno a creare opportunità di lavoro e a promuovere un ambiente più sano».

