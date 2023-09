«Area industriale dimenticata» 

I numeri fotografano la crisi di Prato Sardo. «Nel 2008, anno di avvio della liquidazione delle Zir, qui si contavano 2500 buste paga, ora sono seicento». Le cifre sulla crisi della zona industriale sono fornite dai consiglieri comunali Francesco Guccini, Natascia Demurtas, Carlo Prevosto e Lisetta Bidoni, che ieri in una conferenza stampa hanno denunciato lo stato di «immobilismo» dell’amministrazione Soddu sul passaggio della Zir dalla Regione al Comune. L’opposizione ha depositato un ordine del giorno da discutere e votare nel primo Consiglio: impegna la Giunta a concludere l’iter entro l’anno. L’assessora Grazia Mele spiega: «Noi abbiamo fatto tutto, il commissario ha già parte dei soldi, circa 3 milioni e procede, ma ha una serie di adempimenti da portare a termine».

Auto abbandonate

La location scelta per incontrare i giornalisti non è casuale. L’appuntamento è lungo la strada A tra auto abbandonate e aziende sbarrate. Doveva essere la strada della rinascita perché nei progetti del Piano del rilancio del Nuorese era l’arteria che doveva portare allo svincolo diretto sulla 131 dcn. «Invece c’è solo degrado - fa notare Guccini - e i temi per Prato Sardo su cui l’amministrazione Soddu poteva incidere sono irrisolti: dalla tassa sulle insegne al centro di compostaggio, alla toponomastica». Non sfugge la responsabilità pubblica sull’incuria e sull’abbandono. Al fianco della auto private cannibalizzate e segnalate dalla polizia locale per la rimozione, c’è un container di NuoroAmbiente, l’ex società partecipata dell’amministrazione per la raccolta differenziata. Abbandonato con i rifiuti dentro.

Le richieste

«Ad un anno dal voto del Consiglio per l’acquisizione della Zir dalla Regione nulla è accaduto - attacca Lisetta Bidoni - . Come opposizione abbiamo solo due certezze, cioè che esiste un pacchetto di proposte degli operatori dove indicano una serie di azioni mai arrivato in Consiglio o in commissione per la discussione, e che la Regione ha già fatto transitare 3 milioni di euro per la liquidazione, ma la maggioranza non ha mai parlato della politica industriale da attuare». «Senza piano industriale il Consorzio è un costo, 800 mila euro per il personale e un milione di gestione - dice Guccini - se non hai idee chiare ci rimetti, e per pagare le spese devi agire sull’imposizione fiscale, la Zir peserebbe su ogni famiglia 200 euro». «La dimostrazione che Soddu non ha strategia - attacca Prevosto - è che in due anni abbiamo perso la zona franca urbana e la zona economica speciale che altri territori hanno avuto». Natascia Demurtas aggiunge: «Il degrado è ovunque mentre la Zir si svuota, le aziende licenziano e chiudono».

La replica

L’assessora Mele dice: «È necessario che la Regione concluda il passaggio a costo zero, i soldi sono nelle mani del commissario. Confido abbia interesse nel chiudere questa posizione il prima possibile per dare risposte alle imprese».

