Area industriale, assemblea aperta agli imprenditori 

La schiarita c’è stata con l’incontro lunedì tra Regione, Zir e Comune per chiudere l’iter del passaggio al Comune per la gestione dell’area industriale di Prato Sardo. Ma per spazzare definitivamente le nuvole nere che minacciano il temporale sopra una zona industriale dimenticata da 15 anni, serve condivisione con gli attori principali: gli imprenditori. Per questo ieri il presidente del consorzio operatori (Cop) Giampiero Pittorra ha convocato un’assemblea aperta a tutti gli imprenditori, le associazioni di categoria, il Consiglio comunale, la Camera di commercio, gli assessori regionali e i consiglieri regionali per il 30 marzo nella sede del consorzio operatori in via Cambosu. «Adesso che c’è questa schiarita – spiega Pittorra – vogliamo un’assemblea pubblica, non solo per parlare del passaggio della Zir al Comune, ma per ribadire il concetto basilare che senza imprenditori e associazioni non si va da nessuna parte. Vogliamo costruire con chi governa la gestione di Prato Sardo, un percorso comune per condividere la strategia migliore per il rilancio». L’assemblea serve proprio a questo, raccogliere le richieste degli operatori su tutte le problematiche.

Il sì del Consiglio comunale per il passaggio dell’area alla governance cittadina è vecchio di quasi un anno. «Si vuole suggerire l’azione più incisiva per portare avanti il pacchetto Prato Sardo che il Comune ha sempre annunciato, come la riduzione della tassazione. Al di là del degrado generalizzato, - aggiunge Pittorra – l’aspetto fondamentale per una ripresa è la tassazione: se a Nuoro propongono lo sconto sulla tassa dei tavolini, a Prato Sardo come si sostengono le aziende? In nessuna maniera».

Gli operatori lamentano l’esclusione dalle zone economiche speciali e benefici fiscali. «Vogliamo che il Comune si faccia portavoce di una battaglia per creare un minimo di fiscalità di vantaggio. Prato Sardo non vogliamo diventi una discarica della città, dove portare compost e i residui di spazzamento. Che fine ha fatto l’ecocentro di Prato Sardo per le aziende? È pronto da tre anni, ma è utilizzato per il trasbordo del residuo di spazzamento della città».

