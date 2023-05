«Area ha dimenticato la città» 

Al taglio del nastro vigeva ancora l’obbligo della mascherina anti-Covid. E difatti nelle foto che immortalavano l’inaugurazione dei nuovi uffici Area nell’ex albergo Centrale, tutti vi si erano attenuti alle norme che avrebbero dovuto interessare anche gli utenti . Raccomandazioni superate alla radice: a un anno e mezzo di distanza, l’emergenza Covid è scemata e quella sede è ancora rigorosamente chiusa.

I problemi

Ma se per questo stenta anche la miriade di manutenzioni spicciole degli alloggi disastrati e non è mai davvero decollato il piano di vendita e affitto di case, locali commerciali, terreni. E tranne un’unica eccezione, rimane irrisolto il caso dei circa duecento appartamenti fantasma (non risultano accatastati ma, in piena crisi degli alloggi, mezzo secolo fa vennero edificati sulle fondamenta di edifici Iacp demoliti) del rione Lotto B di Rosmarino e a Bacu Abis. L’Azienda regionale edilizia abitativa lo scorso dicembre, incontrando il Comune, promise un cambio di marcia: «Non se n’è accorto nessuno», contestano con tre interrogazioni dei consiglieri di maggioranza Giacomo Floris (primo firmatario), Gianluca Arru, Alessia Cadoni e Nino Spanu, di Carbonia Avanti. I numeri della presenza di Area in città (4.000 fra alloggi e locali commerciali, 300 ettari in parte edificabili) ha da anni imposto a ogni Giunta l’individuazione di un assessorato ai Rapporti con Area, «ma restano irrisolti problemi basilari per i cittadini di centro e frazioni: intanto l’inaugurazione farsa dell’Ufficio relazione col pubblico nel cuore della città che non ha mai aperto, poi la presenza di oltre duecento famiglie nelle case fantasma, il quasi immobilismo sul piano delle vendite e affitti degli alloggi, dei locali commerciali e dei terreni spesso pertinenze degli alloggi, idem il piano manutenzioni».

Attesa vana

La vendita degli alloggi procede col contagocce, le assegnazioni non sono più di 2-3 all’anno (talora anche meno), le manutenzioni seguono un doppio binario: a fianco a interventi importanti (via Dalmazia fronte Asl, via La Spezia, via Suor Anna Lucia), un’infinità di altre richieste inevase da decenni su appartamenti con servizi igienici, impianti e infissi da terzo mondo. Per le case fantasma, di recente per la prima volta in 50 anni un cittadino al Lotto B ha ottenuto, completando la sanatoria, la proprietà dell’alloggio che aveva costruito abusivamente. Uno, però, su centinaia. Le interrogazioni chiedono al sindaco di tornare alla carica di Area