Area grandi eventi, spazio all’incuria 

Da una parte un teatro che funziona, ma naviga a vista. Dall’altra, un’arena ricostruita per ospitare migliaia di persone, mai entrata in funzione e a rischio degrado. E se per il primo qualcosa finalmente si muove (la Giunta comunale ha approvato la delibera d’indirizzi per la stesura del nuovo bando di concessione pluriennale) per la seconda tutto resta fermo.

Area abbandonata

Il silenzio è totale da marzo quando l’allora assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete, annunciava la fine dei lavori e il collaudo dell’impianto di illuminazione. Poi nulla più. E oggi a distanza di otto mesi, dagli uffici comunali precisano che «il collaudo è in corso di ultimazione e la struttura è ancora in carico all'impresa fino alla conclusione dei collaudi». Nel frattempo la grande infrastruttura di 17mila metri quadri tra le vie Stella Maris e Colombo rischia di essere già da ricostruire (per la terza volta) prima di nascere. Erbacce alte e un generale senso di abbandono regnano indisturbati. Nell’attesa di un collaudo che sembra non finire mai, di bando di gestione non si parla più.

E dire che a marzo sembrava fatta: doveva essere la stagione del rilancio per Torregrande invece l’unico spettacolo, oggi, è quello dell’incuria che sta iniziando a minare quel che è stato edificato. Una beffa se si considera che per vedere la luce in fondo al tunnel ci sono voluti 18 anni: dal primo progetto del 2006, alle ruspe del 2012, fino alla ripartenza con i fondi Pnrr nel 2023. Senza una gestione chiara e un programma di manutenzione, l’area potrebbe presto dover essere risistemata da capo, vanificando oltre due milioni di euro di investimenti pubblici.

Svolta al Garau

Ben diverso il clima al teatro “Garau”, dove almeno il sipario continua a muoversi. Dopo anni di chiusura per i lavori di restauro e messa a norma, la sala di via Parpaglia ha riaperto al pubblico e sta tornando a essere punto di riferimento per la vita culturale cittadina. Ma la gestione finora è rimasta appesa alle proroghe: l’affidamento alla Pro Loco, già rinnovato più volte, scadrà a fine anno. La novità è arrivata nei giorni scorsi con la delibera d’indirizzi approvata dalla Giunta che traccia la strada per un nuovo bando di concessione pluriennale (5 anni, eventualmente con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori anni tre). «Vogliamo che il “Garau” torni a essere il cuore culturale di Oristano - spiega l’assessore alla Cultura, Simone Prevete - Con i suoi 398 posti il teatro potrà tornare a ospitare prosa, musica e rassegne, restituendo alla città il suo palcoscenico naturale». Il documento stabilisce i criteri principali da inserire nel documento di gara: valorizzare il teatro attraverso una programmazione costante, aprirlo alla collaborazione con compagnie locali e nazionali, promuovere attività formative e musicali e assicurarne la piena fruizione. Tra le clausole di utilizzo «la previsione di tariffe agevolate per scuole, associazioni locali e soggetti pubblici» oltre «alla riserva al Comune di almeno dodici giornate gratuite per eventi istituzionali e culturali».

RIPRODUZIONE RISERVATA