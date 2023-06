Area grandi eventi e piazza Mariano, finalmente i cantieri 

La Giunta Sanna liquida due progetti e i dirigenti sono pronti a mandare in appalto i lavori per la “riqualificazione delle aree ricreative di Torregrande” (un milione e 200mila euro) e quello per la nuova piazza Mariano (616mila).

Torregrande

«L’obiettivo è completare l’Area grandi eventi, quella camper e il parcheggio retrostante la chiesa Stella Maris», precisa il sindaco Massimiliano Sanna. «Puntiamo a trasformare l’Area grandi eventi in uno spazio fruibile tutto l’anno – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete – La configurazione attuale degli spazi oggi non consente di ospitare manifestazioni di un certo livello. Per questo si rende necessario rimuovere l’attuale confinamento con la rete metallica e collegare l’area con vialetti pedonali al fine di garantire la piena accessibilità ed il libero utilizzo. In questo modo per i grandi eventi non sussisterebbero limiti di capienza definiti. L’area sosta c amper potrà aumentare la capacità di accoglienza e ospitare fino a 150 camper e massimo 400 utenti».

Piazza Mariano

Cantiere a breve anche in piazza Mariano, che verrà totalmente rifatta con 616mila euro.«È un progetto a cui teniamo molto per restituire a quell’area l’importanza, anche storica e sociale, che merita nel contesto urbano, quale ideale punto di accesso al centro cittadino», spiega Massimiliano Sanna. «Il progetto mira a creare un’ampia zona pedonale, spostando la viabilità veicolare in modo tale da renderla più razionale – precisa Simone Prevete - Anche la disposizione dei parcheggi cambierà senza che questo comporti una riduzione del numero».Prevista anche la nuova illuminazione: «I lampioni saranno riposizionati tra gli alberi del filare nord, ogni nuovo albero avrà un proprio punto luce e ogni vertice del monumento avrà la propria illuminazione. Lunghi strip-led correranno al di sotto delle panche in calcestruzzo », conclude Prevete. ( m. g. )

