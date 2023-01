Area, gli abusivi sono di casa 

Una spallata alla porta o alla finestra per occupare, senza averne titolo, gli alloggi di Area liberati per decesso o trasferimento dell’inquilino. Tutto in barba alla graduatoria ufficiale per l’assegnazione degli alloggi, con gli aventi diritto che vedono allontanarsi il sogno di un tetto. Succede a Serramanna, dove il fenomeno dell’occupazione abusiva delle case dell’ex Iacp di via 25 Aprile torna all’ordine del giorno dell’agenda politica per la presa di posizione del consigliere di minoranza Carlo Pahler, che sul problema ha presentato un’interrogazione consiliare. «Ad oggi diversi cittadini segnalano una situazione di emergenza residenziale e che vi sono diversi casi di occupazione degli immobili senza titolo», dice Pahler.

Le regole

Anche il sindaco Gabriele Littera è consapevole della situazione. «Sono a conoscenza del fenomeno, e mi dispiace dirlo ma da quando sono stato eletto sindaco, nell’ottobre 2021, non ho mai avuto un cenno da parte di Area su alloggi disponibili nel complesso di via 25 Aprile. Mai una comunicazione ufficiale che dicesse: sindaco abbiamo uno, due alloggi liberi, fateci sapere, avete una graduatoria? A chi possono essere assegnati? Niente di tutto questo, gli immobili che si liberano, per varie ragioni, vengono occupati in modo abusivo», conferma Littera. «La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica comprende una dozzina di soggetti aventi diritto – continua Gabriele Littera, che critica l’iter per l’assegnazione delle case libere –: un alloggio che viene liberato può avere solo bisogno di una bella tinteggiatura, o qualche altra manutenzione, e invece si assiste a lungaggini di anni». Da qui il fenomeno dell’occupazione abusiva su cui punta il faro Carlo Pahler: «L’attuale amministrazione ha effettuato una ricognizione delle strutture Erp per comprendere quanti e quali sono gli immobili occupati regolarmente e quali no? L’amministrazione ha segnalato ad Area gli immobili occupati senza titolo – insiste Pahler –: chiedo di conoscere quanti e quali sono gli immobili occupati senza titolo all’interno degli alloggi Erp, definendoli con piano e numero di appartamento, e di conoscere le intenzioni di questa amministrazione e l’iter che intende compiere questa Giunta in caso di occupazione abusiva degli immobili».

